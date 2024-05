Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en el Levantamiento del 2 de mayo:

Hace mucho que no me paso por El Prado, pero casi siempre me detengo un momento ante 'La carga de los mamelucos', puede que menos impactante que el patetismo del otro cuadro de Goya, el de los fusilamientos del 3 de mayo, pero con un realismo trágico incuestionable, donde se advierten dos aspectos: el desequilibrio entre las tropas a caballo, bien pertrechadas de armas ante los pobres recursos de cuchillos del pueblo a pie, y la locura violenta de la lucha a vida o muerte, expresada en la desesperación de los semblantes.

La excusa de dejar pasar las tropas de Napoleón por España para que ocuparan Portugal, sirvió para que los franceses se quedaran en nuestra patria, con intención de hacerlo para siempre. Pero un 2 de mayo, de una manera espontánea, el pueblo se levantó en Madrid, y la rebeldía se extendió por todo el territorio.





Y uno de los que mostró mayor coraje contra los franceses fue el de Cataluña. En Manresa, asaltaron el cargamento de sellos franceses que certificaban la invasión, y, a continuación, se asomaron al balcón del Ayuntamiento las autoridades locales, llevando unas cintas cosidas al sombrero con los colores de la bandera española, gritando “!Viva la Religión! ¡Viva la Patria!". Y, en Figueras, en el Castillo De San Fernando, hay un cuadro de César Alvarez Dumont, titulado “El Gran Día de Gerona”, donde se recoge el ardor combativo durante el sitio a la ciudad, un año después, y yo diría que es más impactante, porque las imágenes son casi más feroces que las pintadas por Goya.

La Guerra de la Independencia fue uno de los momentos históricos en que el pueblo español, de norte a sur, y de este a oeste, estaba unido en el mismo objetivo. Y lo logró.

Hoy, 2 de mayo, sigue el proceso electoral en Cataluña, y algunos de los descendientes de aquellos que dieron o pusieron en peligro su vida por España, quieren separarse. A corto plazo parece imposible, tanto como que una Amnistía permita a uno de los líderes del secesionismo, el Cobarde Prófugo, volver a España, de la que Cataluña forma una parte tan importante como querida.





