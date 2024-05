Miriam González, mujer de Nick Clegg, sobre los conflictos de Begoña Gómez: "No se registran los indirectos"

Miriam González es fundadora de 'España Mejor' y esposa del exviceprimer ministro británico, Nick Clegg, y este lunes ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde ha señalado que en España "tenemos un problema con la Oficina de Conflictos". Ha reprochado que no tiene "la autonomía que se requiere" y sobre la carta que se ha escrito sobre Begoña Gómez, ha señalado que solo se centran "en los conflictos directos, pero no en los indirectos". Por ende, "no se registran las apariencias de conflicto" y considera que es necesario "poner sistemas preventivos".

De hecho, ha recordado cómo a ella le advirtieron en su antiguo bufete de abogados, cuando se hizo el acuerdo de coalición 2010 por el que su marido accedería al cargo, que podría haber conflicto de intereses. Ella llevaba ciertos asuntos jurídicos y en cuanto se conoció que Clegg sería elegido viceprimer ministro británico, a ella le pidieron que explicara los temas que estaba llevando. "Se hizo el acuerdo de coalición, al día siguiente me fui a trabajar y me llamó el jefe de administración para decirme que se me podían producir conflictos directos o indirectos por ser socia de un bufete".

Desde entonces se implantó un sistema en el que semanalmente enviaba un correo enviado los clientes que tenía y los potenciales. También incluso desde la Oficina Ética le hablaban de aquellas áreas en las que no había un conflicto, no era ilegal, pero podía llegar a serlo. Me aconsejaron que lo dejara porque se va a producir la apariencia de conflicto. Lo dejé y todos contentos", ha explicado a Carlos Herrera.

Las diferencias entre España y Reino Unido

Ha sido otro de los temas sobre los que ha querido profundizar González, y es que hay claras diferencias entre la forma en la que se concibe la política en España y en Reino Unido. "La cultura democrática de la sociedad está por encima de la cultura democrática de los políticos, hay una brecha entre la ética de la sociedad y políticos. No tienen que tirar balones fuera, sino subir el listón. No se trata de regeneración y cambiarlo todo. Lo suyo es transparencia y muchas otras cosas", ha subrayado.

Así las cosas, se ha centrado en el caso de Boris Johnson, que ha tildado de "significativo".

De hecho habla de "la mentira" y Johnson "se tuvo que ir porque mintió deliberadamente en el Parlamento. La diferencia entre Boris y oros políticos es que a se le sometió a un sistema que recoge que si tú mientes deliberadamente al Parlamento, te tienes que ir. Cuando eso ocurrió, se fue".