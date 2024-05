El homenaje de Carlos Herrera a Victoria Prego: "Fue la gran cronista de la Transición"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Hoy es 2 de mayo, día feriado en la Comunidad de Madrid. Es algo más el 2 de mayo que una fiesta autonómica. Me permiten un recuerdo para Victoria Prego, una maestra. Ciertamente, Victoria lo ha sido cuando una inmensa mayoría de la cabaña periodística española, políticos, salen a lamentar su muerte... Prego fue la gran cronista de la Transición.

Victoria Prego, en COPE: “Ante el independentismo hay que resistir, no hay que ceder” La periodista Victoria Prego habla en ‘Herrera en COPE’ de la independencia de Cataluña y sus consecuencias Redacción Herrera en COPE 09 jun 2021 - 10:33

Vino en 2021 a hablarnos de su pequeña historia de la Transición, un resumen de aquellos años. Tuve la fortuna de trabajar con ella en Onda Cero. En principio de siglo. Recuerdo aquellos minutos y aquellas reflexiones de Victoria, su forma interna de trabajar. Ha sido un regalo haber coincidido con ella. Con el deseo y la certificación de que, figuras como Victoria, son difíciles olvidarlas.

Fecha reivindicativa la del 1 de mayo. Esta España de pandereta...medio gobierno salió ayer a la calle con los dirigentes sindicales que parecen los ministros sin cartera. 11 ministros en la manifestación de ayer. Pancarta, micrófono... hablaron vicepresidentas del Gobierno y no hablaron de sus problemas, sino de bulos y controlar a sus jueces. El empleo en España suma récords en volatilidad.

Los contratos de menos de una semana de duración han pasado al 38%. La revolución de la iA va a provocar una transformación dramática del mercado de trabajo. En un país con más de 3 millones reales de parados, hay vacantes sin cubrir.

Tenemos graves problemas de productividad, de pérdida de renta. Los sindicatos no dicen nada de eso, dicen que hay que luchar contra los bulos y la justicia independiente. Cientos de palmeros, de comparsas, del gran bulo que ha lanzado el gobierno sobre las supuestas amenazas a la democracia, ¿Pero qué bobada es esa? No me consta que también se haya preguntado por la bobada de la libertad de prensa.

Qué patético el papel de estos sindicatos. Se hacen los muertos ante los evidentes problemas del país y han acabado haciendo de figurantes en esta comedia que se ha montado Sánchez con su espantada 'fake' con estos días de pantomima que ha escenificado.

Las expectativas del PSC son altas. Y puede ser que Sánchez no soporte que Illa gane las elecciones catalanas y las quiera ganar él. Este episodio, en cualquier caso, ha triturado la imagen de Sánchez. Ayer todavía se podía leer críticas en medios alemanes y británicos. La cosa va a ir a peor. De momento, las amenazas a los medios están empezando a correr por la prensa internacional.

El PP confirmó ayer la incorporación de 3 eurodiputados de Cs a sus listas. Formarán parte de la candidatura que cerrará Savater. Esta es probablemente la mejor operación política que ha hecho Feijóo en los últimos tiempos. El grupo europeo de Ciudadanos ha hecho un trabajo excepcional durante estos años. Mano a mano con los del PP, seguramente, para hacer frente a la propaganda independentista en las instituciones europeas.