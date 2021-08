El doctor Sánchez Martos reacciona a si será despedido de Sálvame en directo como Antonio Canales

El doctor Sánchez Martos es uno de los habituales de 'Sálvame' desde el inicio de la pandemia, donde responde de manera habitual a las dudas médicas de los espectadores de Telecinco, algo que ha llegado a reconocer que le ha acarreado consecuencias personales. No obstante, donde no suele meterse el ex consejero de Sanidad de Madrid es en polémicas relacionadas a colaboradores del programa que produce La Fábrica de la Tele, pero esta semana le preguntaban por la polémica salida de Antonio Canales tras cuatro meses en la cadena.

El bailaor ha sido despedido en directo esta misma semana de 'Sálvame', protagonizado una tensa entrevista con la presentadora Carlota Corredera, en la que ha cargado contra el espacio de Mediaset y a los que ha advertido de que se van “a pique”. Y es que, desde la dirección, se defienden en que la salida del ex concursante de la última edición de 'Supervivientes' se debe a que no ha cuajado en el ritmo y dinámica del resto de colaboradores. Por su parte, Canales se defiende criticando los datos de audiencia.









Sánchez Martos responde a si será despedido



Por todo ello, no han sido pocos los seguidores del médico Sánchez Martos, muy activo en redes sociales, los que han preguntado al experto si correrá la misma suerte que Canales en las próximas semanas. Precisamente el ex consejero del gobierno de Cristina Cifuentes es muy activo en redes sociales en los días en los que colabora con el espacio de Telecinco y ha respondido directamente a una espectadora que le preguntaba: “Tenga cuidado doctor no lo despidan en directo...”

No obstante, el doctor de Sálvame ha mantenido su estrategia de evitar charcos comprometidos relacionados con el programa pero que poco tienen que ver con su sección de consultas sanitarias. Así, el médico ha contestado de manera cortante: “Yo tengo mi plaza por oposición en la Universidad. Muchas gracias”. Una contestación que subraya que, para Sánchez Martos, lo de Telecinco se trata de una colaboración, y no su principal oficio.

Yo tengo mi plaza por oposición en la Universidad. Muchas gracias — Jesus Sanchez Martos (@jsanchezmartos) August 19, 2021









Las consecuencias de salir en Sálvame para Sánchez Martos



Lo curioso es que ya el pasado mes de octubre el especialista, con motivo de una entrevista en Telemadrid, explicaba las consecuencias que tuvo que afrontar por aparecer junto a Jorge Javier Vázquez y los comentarios que tuvo que soportar por parte de algunos compañeros de profesión. “Mi primera respuesta fue que no. Yo veía 'Sálvame' como mucha gente que dice que no lo ve. Mi suegra lo ve, mi mujer lo ve de vez en cuando, pero a esas horas estaba trabajando. He de decir que Sálvame cambio el formato, de colaboradores al 'Rincón del doctor', solo con Jorge Javier. Como las audiencias iban bien y me pidieron que fuera un día a la semana”, comentaba.

“¿Has pagado algún precio? Sí, claro que sí”. Explicaba Sánchez Martos cómo pasó de colaborar con varios mediso a solo quedarse con uno o dos. “Cuando empezó el tema de la pandemia me llamaron de Telecinco, pero también de 'Espejo Público' durante un tiempo. Todo eso se acabó, el precio de estar en 'Sálvame' fue que llegó a llamarme un día una cadena para decirme: mire, si sigue usted en Telecinco no puede seguir en nuestra cadena. Le pregunté: “¿Y eso?”. Me respondieron: “Somos incompatibles”.