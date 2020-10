El doctor Sánchez Martos confiesa el precio que pagó por estar en 'Sálvame' con Jorge Javier: "Todo se acabó"

El doctor Jesús Sánchez Martos, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha explicado este viernes cuál fue el precio a pagar por ser un habitual en los programas de 'Sálvame' desde el inicio de la pandemia. Y es que, a pesar de que el especialista ya era un habitual en los medios de comunicación, desde el estallido de casos de coronavirus en nuestro país ha sido un fijo en el programa de Telecinco a través del 'Rincón del doctor' en el que explicaba todas las dudas que le surgían a los espectadores.

Ahora, y con motivo de una entrevista en Telemadrid, Sánchez Martos ha explicado las consecuencias que tuvo que afrontar por aparecer junto a Jorge Javier Vázquez y los comentarios que tuvo que soportar por parte de algunos compañeros de profesión. En palabras del ex consejero del gobierno autonómico de Cristina Cifuentes, “todo se acabó” en el momento en el que adquirió popularidad mediática por aparecer en el espacio de Mediaset, algo de lo que no reniega y que se alegra. Eso sí, subraya que está contento de “meter la cuña de salud”.

Las consecuencias para Sánchez Martos de salir en 'Sálvame'

Antes de empezar, el ex consejero de Madrid asegura que se alegra de la popularidad adquirida tras su paso por Telecinco. “Yo creo que famoso no soy, ni quiero serlo, pero me alegro de ser popular, de estar cerca de la gente”. Explica Sánchez Martos lo que le llevó hasta 'Sálvame': “Cuando empezó la pandemia, la culpa de que yo llegara a Telecinco, y concretamente a 'Sálvame' con Jorge Javier, la tuvo un compañero de Telemadrid que salió por el ERE”.

“Mi primera respuesta fue que no. Yo veía 'Sálvame' como mucha gente que dice que no lo ve. Mi suegra lo ve, mi mujer lo ve de vez en cuando, pero a esas horas estaba trabajando. He de decir que Sálvame cambio el formato, de colaboradores al 'Rincón del doctor', solo con Jorge Javier. Como las audiencias iban bien y me pidieron que fuera un día a la semana” confiesa quien fuera el responsable de la Sanidad madrileña.

En ese momento, respondía a la pregunta más dura: “¿Has pagado algún precio? Sí, claro que sí”. Explica Sánchez Martos cómo pasó de colaborar con varios mediso a solo quedarse con uno o dos. “Cuando empezó el tema de la pandemia me llamaron de Telecinco, pero también de 'Espejo Público' durante un tiempo. Todo eso se acabó, el precio de estar en 'Sálvame' fue que llegó a llamarme un día una cadena para decirme: mire, si sigue usted en Telecinco no puede seguir en nuestra cadena. Le pregunté: “¿Y eso?”. Me respondieron: “Somos incompatibles”.

Por último, defiende que él no es “incompatible”, como le aseguraron en la cadena de la que no ha querido revelar el nombre. “Yo no soy incompatible con nadie, yo soy libre e independiente”.

Comentarios de compañeros de profesión de Sánchez Martos

Otro de los aspectos con los que ha tenido que lidiar Jesús Sánchez Martos por acudir a explicar el coronavirus a Jorge Javier Vázquez son los comentarios de algunos compañeros de profesión y las curiosas propuestas que le realizaban desde otros medios. “A veces me llaman de un periódico o de alguna revista y me dicen: “vamos a hacer una entrevista porque ahora se ha hecho usted muy popular”. Esto es curioso. Yo, que llevo 35 años en los medios, ahora resulta que soy más popular porque salgo en Sálvame”, lamentaba el médico.

“También es curioso que he tenido compañeros que me han dicho: “¡Oye! Que te vi el otro día en Telecinco, en 'Sálvame', ¿pero tú que haces en ese programa hombre?” Y mi respuesta es: “Ah, pues yo no sabía que tú veías Telecinco, ni sabía que veías 'Sálvame', pero gracias por seguirnos”. Yo lo que intento es dar consejos de salud y meter mi cuña de salud en cualquier cosa que me pregunten”, comentaba.