Lo temporal y lo eterno

La gente de mi generación ha crecido habituada al discurso de que vivimos en un mundo crecientemente materialista donde las inquietudes del espíritu han sido completamente marginadas. Pero ese materialismo rampante no significa amor a la materia, a la realidad hecha de tiempo y espacio en que vivimos como hombres y mujeres dentro de la historia concreta que nos toca. En el texto de convocatoria del Encuentro Madrid 2025, que comienza mañana, se cita a nuestra gran filósofa María Zambrano para decir que “lo que hoy está en crisis es, precisamente, el nexo con la realidad”. En nuestra sociedad moderna, donde prácticamente todo es artificial (desde los yogures hasta la inteligencia, pasando por las diversiones y los sueños, e incluso las relaciones que, en otro tiempo, considerábamos algo personal), hacemos de todo para intentar huir de la realidad, al menos, para alejarnos de ella lo más posible y así evitar que nos duela.

Convocatoria de Encuentro Madrid

Pues bien, el cristianismo proclama que Dios ha realizado el viaje inverso, que se ha hecho carne, que ha entrado en el tiempo y en el espacio, que se ha querido “someter” a sus condicionantes que tanto nos fastidian. Anuncia un Dios que no ha huido del dolor, sino que lo ha sufrido en la carne, y que, resucitando de la muerte, ha vencido al tiempo y a la corrupción, y ha prometido no solo la resurrección del alma, sino también del cuerpo, de la materia. La fe cristiana está tan distante del materialismo descarnado como de un espiritualismo que nos separa de la realidad. La fe permite estar en la realidad, por dura que sea, afirmando su significado. Por eso, como dice otro filósofo, Fabrice Hadjadaj, “un cristiano, cuanto más se ocupa de lo eterno, más se involucra en la historia”. Eso es lo que refleja desde hace veintidós años Encuentro Madrid, un original evento cultural y misionero que nace del carisma de Comunión y Liberación, y que mañana abre de nuevo sus puertas.