El 'tierra trágame' de Carlota Corredera en 'Sálvame' cuando es pillada por un micro abierto

El directo puede provocar que los programas tengan que hacer frente a los problemas en ese mismo momento, de la misma manera que pueden darse situaciones inesperadas en el plató al no estar previstas en el guion. Hace unos días, 'Sálvame' cometió un error al dar paso a la publicidad mientras seguían en directo. "A mí no me da tiempo hacer pis en dos minutos", se quejaba Nuria Marín, presentadora sustituta, sin ser consciente de que estaba siendo escuchada por los espectadores.

Esto ha vuelto a pasar este martes, aunque, esta vez, con Carlota Corredera. A mitad de la tarde, el programa de Telecinco ha llevado a cabo un parón publicitario como es habitual. Sin embargo, cuando la cámara volvió a conectar con el plató, la presentadora todavía no había retomado su puesto. Fue entonces cuando el sonido de la cisterna inundó el plató y se escuchó a la comunicadora mientras estaba en el baño: "Estoy haciendo pis".

Por este motivo, el equipo del programa tuvo que reaccionar en pleno directo y buscar una solución rápida. Kiko Hernández cogió las riendas del programa como presentador y se encargó a hacer la promoción de 'Aliados', la película protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard que Telecinco emite la noche del martes después de 'Alta tensión'.

Tras unos minutos sin la presentadora, Carlota Corredera regresó al plató con total naturalidad y se decantó por hablar de su 'tierra trágame' sin ningún reparo. "Creo que se me ha escuchado mear y tirar de la cisterna. Pues sí, estaba haciendo pis", reconocía la conductora del espacio de Telecinco, tomándose con humor la pillada en directo por culpa de un micro abierto que le había acompañado al baño.

“No había papel higiénico en ningún baño de mujeres y he tenido que hacer una excursión para encontrar papel”, explicaba Corredera para justificar el motivo por el que había tardado tanto en volver del servicio. “Reivindico papel higiénico en los baños de mujeres”, señalaba la presentadora con humor.









Un micro abierto desveló lo que Paz Padilla opina de Anabel Pantoja

No obstante, este tipo de pilladas se han convertido en algo habitual en 'Sálvame'. El pasado mes de julio, un micrófono abierto captó los comentarios que le dedicaba Paz Padilla a su compañera y colaboradora del programa, Anabel Pantoja,cuando esta se encontraba fuera de plató con el director del espacio, David Valldeperas.

Esto sucedió cuando el espacio de Telecinco decidió dar una sorpresa a la colaboradora por su 35 cumpleaños. Dulce Lapiedra estaba esperando paran cantar, vestida como Marilyn Monroe, el famoso 'Happy Birthday Mr President' a Anabel, a quien no le hizo la más mínima gracia la idea y optó por abandonar los estudios de La Fábrica de la Tele. “Te hace gracia a ti, a mí no me hace gracia”, contestaba entre lágrimas una Anabel muy afectada por la encerrona. “No la quiero en mi vida, no quiero a una persona negativa en mi vida, y menos este día. Que estoy de bajón, porque estoy muy lejos de los míos, ¿Y me traes a esta persona que ha hablado pestes de mi familia? No me apetece, que se vaya a su casa”, clamaba la colaboradora de Mediaset.

Lo que pocos parecieron percatarse, y mucho menos la propia Anabel eran los comentarios que desde plató estaba haciendo Padilla, a la que ni siquiera estaba enfocando la cámara. No obstante, y aunque realización no estuviese 'pinchando' su imagen, sí que podía escucharse su voz, que mostraba el asombro de Padilla con la actitud de la colaboradora: “Pero quilla que tiene 35 años eh. Coño. Que yo con 35 años ya tenía a una hija con 10 o 12 años...” criticaba fuera de cámara la presentadora.