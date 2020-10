El doctor Cavadas habla sin pelos en la lengua sobre la gestión del Gobierno: "Los peores"

Este jueves el doctor Pedro Cavadas ha sido el invitado del programa de Pablos Motos, y como viene siendo habitual en él, ha dejado grandes titulares en plena segunda oleada de la covid-19 y a las puertas de un nuevo confinamiento en la capital.

Este doctor valenciano ha saltado a la fama por prever con antelación las consecuencias de la covid-19 y ser uno de los científicos que más críticas ha realizado contra el Gobierno de España y contra Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.

En contra de versiones oficiales

Cavadas ha vuelto a insistir bajo la atenta mirada de Pablo Motos en una de sus tesis más conocidas. El cirujano sigue manteniendo la idea de que los responsables políticos eran conocedores de las consecuencias que podría traer la covid-19 una vez se propagó en China, ya que a su juicio era evidente.

Una de sus líneas de argumentación para afirmar este hecho, que lo hace con especial contundencia, es precisamente la falta de transparencia que tiene el Gobierno chino en su día a día. "Un país que no tiene nada transferencia, un país donde el Gobierno saca las noticias que quieran, ¿qué vas a hacer?", ha reconocido a Pablo Motos.

Crítico con la gestión de España

Es esto una de las cuestiones que ha llevado, precisamente, a que Cavadas no esté contento con la gestión que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. En España se debe recordar que la pandemia ha generado más de 50.000 fallecidos y dos confinamientos en la ciudadanía, con sus consecuencias económicas. "No me creo que algo tan claro y evidente no lo viera nadie. Tú puedes ver el Rolex y estar a setas, pero has visto el Rolex", ha vuelto a reiterar en más de una ocasión.

Cavadas no cree ser el único en ver esta situación, ya que según ha explicado era una cosa evidente para cualquier persona que tuviese algún tipo de conocimiento médico. "No me tengo por tonto pero tampoco soy el más listo del mundo", ha dicho en este sentido.

Esta muy claro este gobierno socialcomunista son unos inútiles mentiroso asesinos gracias PEDRO CAVADAS por no andar con pies de plomo gracias ���������������������� pic.twitter.com/FhMhIBPjwD — ALERTA (@alonso_orti) October 8, 2020

Sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido recordar que le tacharon de "alarmista" cuando a comienzos de enero él preveía esta situación. "Fuimos los peores en la 1ª ola y los estamos volviendo a ser en la 2ª. Si estamos así de mal es porque algo se ha hecho muy mal", ha dicho este jueves, refiriéndose a la actualidad: “No sé quién lo ha controlado, pero quien lo ha hecho lo ha hecho mal porque el resultado es muy malo. Y es muy malo dos veces".

La petición de Cavadas

El cirujano también ha querido valorar una de las polémicas que ha salpicado al Gobierno en las últimas semanas: el "comité de expertos". Sobre este asunto, Cavadas ha reconocido que "sería cómico" si no fuera "por la ruina y el sufrimiento que genera el coronavirus". Por eso, ha vuelto a insistir en que, independientemente de quién esté gobernando el país, se debe incrementar la inversión en medicina ay en ciencia a los responsables políticos, así como "gestionar correctamente nuestros impuestos".

