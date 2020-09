La advertencia del Doctor Cavadas sobre las vacunas en COPE, entre lo más leído de la semana

Audio

El doctor Cavadas es uno de los cirujanos más prestigiosos del mundo. Su último gran acto ha sido cambiar la vida del joven Enol Jordán, un joven que nació con trisomía del cromosoma 8, una enfermedad que normalmente se conoce como el síndrome de Warkamy, y que provoca malformaciones en distintos órganos. En 'Herrera en COPE', Cavadas ha explicado esta operación: “El caso de Enol no es técnicamente ni siquiera de primera división. Humanamente tiene su interés, porque son unos padres peleando por sus hijos y no creyéndose a los médicos que les decían que no se podía curar”.

No es ningún secreto que Iker Jiménez no está especialmente satisfecho por la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno, especialmente, aunque no solo, por parte del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, ha defendido este jueves que su compañero en el Ejecutivo, Pablo Iglesias, no conociera las negociaciones para una posible fusión de las entidades Bankia y Caixabank.

Juan del Val es uno de los personajes televisivos que mayor crecimiento está experimentando. Guionista de 'El Hormiguero', el buque insignia de las noches de Antena 3, ahora comparte espacio con su mujer Nuria Roca y el mismo Pablo Motos, en una sección que ha ido aumentando su peso con el paso de las temporadas. Y lejos del universo Atresmedia, hemos podido verle este jueves en el plató de TVE, durante la tertulia posterior a la entrevista a Santiago Abascal en el nuevo espacio 'La hora de la 1', como analista de gestos y de... barbas.

El personal sanitario, enfermeras y enfermeros, han sido durante estos meses los ángeles de la guardia de mucha gente que estuvo ingresada en el hospital por coronavirus. Los enfermeros no solamente los ayudaron a través de medicamentos y carreras contra el tiempo para salvar la vida de las personas enfermas de coronavirus, sino también a través de mucha humanidad.