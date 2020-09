Cavadas, alto y claro en COPE: “Algunos dicen que el fin de semana estaremos todos vacunados. Eso no es real"

Eldoctor Cavadases uno de los cirujanos más prestigiosos del mundo. Su último gran acto ha sido cambiar la vida del joven Enol Jordán, un joven que nació con trisomía del cromosoma 8, una enfermedad que normalmente se conoce como el síndrome de Warkamy, y que provoca malformaciones en distintos órganos. En 'Herrera en COPE', Cavadas ha explicado esta operación: “El caso de Enol no es técnicamente ni siquiera de primera división. Humanamente tiene su interés, porque son unos padres peleando por sus hijos y no creyéndose a los médicos que les decían que no se podía curar”.

La rareza de la enfermedad de Enol hacía más complicado el caso: “La patología no es frecuente. Era un problema de realinear el esqueleto, darle cariño y ponerle a caminar”.

Cavadas ha explicado cómo afronta las cirugías más complicadas: “Los casos complejos son complejos por algo. Los casos sencillos están al alcance de cualquier profesional. Hay casos especialmente complejos que requieren planearlos mucho. Hay que tener plan A, plan B y plan C y saber qué hacer si se dan estos casos”.

El constante aprendizaje es una de las claves de su éxito: “Yo era cirujano plástico. Gracias a Dios no hago cirugía cosmética, pero a base de experiencia he tenido que aprender de cirugía vascular, torácica...Hay cosas que no se pueden solventar con las disciplinas clásicas. Casi todas las innovaciones se basan en conceptos que funcionan y en combinarlos de alguna manera que no se había hecho antes”.

Cavadas ha relatado por qué es tan difícil realizar trasplantes de tejido: “Los trasplantes de tejido compuesto, que son los de manos, cara, pared abdominal...Siguen teniendo un balance riesgo-beneficio ajustadito. Estamos lejos de tener una medicación inmunosupresora buena. Un paciente que se va a morir en dos semanas pues te va a decir que sí. Pero un paciente que le faltan las dos manos es un paciente básicamente sano. Aún queda mucho por hacer”.

El doctor ha asegurado que la cirugía es una disciplina que está desapareciendo: “La cirugía está en retroceso. La úlcera gastroduodenal era un capítulo básico de la cirugía. Y ahora se descubre el helicobacter y le das un tratamiento y ya no hay cirugía”. La cirugía acabará siendo solo para traumatismos. Si te amputan un brazo siempre tendrás que ir a un cirujano”.

Sobre la cirugía endoscópica y otras innovaciones como la cirugía a distancia, Cavadas ha recordado que siempre hará falta un cirujano presente: “La tendencia es hacia más cirugía endoscópica. Pero si la cosa se pone fea, si empiezas a sangrar, siempre vas a tener que ir a un quirófano por si acaso”:

Cavadas, escéptico ante la vacuna del coronavirus

Tras el parón en la vacuna de Oxford, Cavadas ha asegurado que la pandemia solo acabará cuando haya una vacuna efectiva, pero cree que pasarán años hasta que ese momento llegue: “Parece que habrá vacuna en algún momento, pero microorganismo y vacuna eficaz no son dos conceptos que van necesariamente unidos. Hay microorganismos que después de trillones de dólares invertidos no tienen vacuna oficial. Más dinero que se invirtió en la vacuna del sida...Y no hay vacuna”.

Y ha recordado que las prisas no son buenas: “Algunos dicen que el fin de semana estaremos todos vacunados. Eso no es real. Nos estamos saltando la fase 3 del estudio clínico, que es la importante. Estamos empezando la fase 3, y al cabo de año y medio o dos años se sacarán conclusiones de si la vacuna es comercializable o no lo es”.

Cavadas también ha aventurado cuáles cree que serán los principales avances médicos dentro de un siglo: “En cien años probablemente las células madre sean reales. La edición genética probablemente será de uso clínico. La impresión 3D de órganos puede que sea real. Probablemente conozcamos algo más del hipercomplejo sistema inmunitario