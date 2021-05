El doctor Carballo se queda a cuadros con la última promesa incumplida de Sánchez: "Político o patriota"

El médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el doctor César Carballo, se ha quedado a cuadros este sábado en 'La Sexta Noche' al señalar la última promesa incumplida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la pandemia.

Carballo es uno de los médicos más reconocidos en el ámbito nacional después de que durante estos últimos meses haya compartido en distintos medios de comunicación su punto de vista sobre la gestión que la clase política está haciendo sobre la pandemia.

El fin del estado de alarma en nuestro país

Lo ha hecho el mismo día en el que nuestro país ha puesto punto y final a un estado de alarma de seis meses que ha permitido, durante todo este tiempo, a que los diversos gobiernos autonómicos del país puedan limitar a sus ciudadanos algunos de los derechos fundamentales recogidos en la constitución, como puede ser la movilidad.

Sin embargo, tras la renuncia a seguir ampliando esta herramienta jurídica, los españoles desde este domingo en adelante viajar de una provincia o comunidad a otra sin que tengan que presentar ningún documento que avale su presencia en otro territorio. Solo en Baleares y Canarias será necesario presentar una PCR negativa 72 horas antes de entrar a la comunidad.

M. Dylan / Europa Press / ContactoPhoto

Sin embargo, esto no ha hecho que los datos de la covid-19 en nuestro país hayan mejorado. Aunque en el último informe del Ministerio de Sanidad, publicado este viernes, España haya conseguido bajar del límite de los 200 casos, nuestro país sigue estando lejos del objetivo marcado por el Ejecutivo, que se puso como reto conseguir 50 casos cada 100.000 habitantes.

Carballo se queda a cuadros tras la última medida incumplida de Sánchez

Esto último es clave para entender cuál ha sido la crítica que este sábado ha hecho el doctor César Carballo en 'La Sexta Noche'.

En concreto, eljefe de Urgencias del hospital Ramón y Cajal, cuando ha sido preguntado sobre su opinión ante esta decisión que ha adoptado el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que ha incumplido marcar uno de los objetivos del Ejecutivo, dejar la incidencia acumulada en los 50 casos cada 100.000 habitantes.



La dura crítica del doctor César Carballo ante el fin del estado de alarma: "Hay políticos y hay patriotas" https://t.co/0K97M4Eyg9 — laSextaNoche (@SextaNocheTV) May 8, 2021

"No hemos cumplido ninguno de los objetivos que no planteamos, ni uno solo. Todo en rojo o todo en naranja, solamente la Comunidad Valenciana y Baleares las que están un poco mejor. Hay que darle a la gente no lo que pide, sino lo que necesita", ha arrancado contestando al presentador Iñaki López.

"Esa es la necesidad de un político o un patriota. A mi entender. Estas elecciones se ha pedido la gente lo que se pedía y ha ido muy bien, pero para mí un patriota es el lehendakari -Iñigo Urkullu-, es Ximo Puig, es Francina Armengol... que no dan a la gente lo que piden. Lo fácil sería abrir para Valencia, decir 'gasten', que se han dado en otros sitios", ha apostillado.

