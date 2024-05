El actor británico Bernard Hill, conocido por sus papeles en 'Titanic' y 'El Señor de los Anillos', ha fallecido a los 79 años de edad, ha confirmado este domingo su agente a la cadena BBC.

Hill interpretó al capitán del 'Titanic' Edward Smith en la película de James Cameron y al rey Théoden en la trilogía de adaptaciones dirigida por Peter Jackson.

Actor Bernard Hill, who starred in Lord of the Rings, Titanic and Boys from the Blackstuff, has died aged 79 https://t.co/BJhZTMIxxx