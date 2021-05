El doctor Carballo describe qué va a pasar con el virus a raíz de las elecciones en Madrid: "Da votos"

El doctor adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, el doctor César Carballo, ha clamado a favor de que se prorrogue el estado de alarma, que decae este domingo 9 de mayo.

Lo ha hecho en el programa de Telemadrid, 'Está Pasando', donde el doctor Carballo se ha preguntado por qué motivo se acaba el estado de alarma. "¿Por agotamiento del a gente? No es un motivo técnico, científico, epidemiológico para acabar con un estado alarma cuando seguimos con transmisión comunitaria y con incidencias acumuladas altísimas", ha reprochado. Recordamos que la incidencia acumulada en nuestro país es, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, de 202 casos por 100.000 habitantes, cuando el objetivo es estar por debajo de los 50.





"Lo que se acaba es el estado de alarma pero no el virus", ha matizado de inmediato la conductora del programa, Inés Ballester. A esta premisa ha contestado Carballo y ha criticado que después de las elecciones madrileñas íbamos a entrar en una nueva etapa. "Decirle a la gente lo que quiere oír y no lo que necesitan porque eso da muchos votos", ha reprochado. En este sentido, el doctor César Carballo ha defendido que "eso no es lo que necesita el país. El país necesita estar en estado de alarma".

En #EstaPasando450@ccarballo50 "Tras lo de Madrid, entramos en una fase que van a hacer y decir cosas que queremos oír y no lo que se debe hacer, eso da votos, y sigue muriendo gente, no habría que levantar el estado de alarma " pic.twitter.com/4jgc5giiyu — TVMASPI (@sebas_maspons) May 6, 2021









Estado de alarma, ¿durante cuánto?

Ha sido la siguiente pregunta que le ha lanzado Ballester. El doctor César Carballo ha sido contundente y ha defendido que para saberlo primero es necesario "ponernos unos objetivos".

"¿Hemos cumplido objetivos de vacunación? No. No está el 70 por ciento vacunado. ¿Tenemos una incidencia acumulada por debajo de 50? No, tenemos una incidencia acumulada altísima", ha enumerado Llegados a este punto, y observando la evolución de los hitos que ha alcanzado nuestro país con la gestión de la pandemia, el doctor Carballo se ha preguntado de nuevo qué objetivos deberíamos ponernos para quitar el estado de alarma.





"¿Que la gente está cansada? Eso no es motivo. ¿La gente está cansada de pagar impuestos? ¿Quitamos los impuestos?. Seguro que no", ha apostillado, para añadir de inmediato que "el virus sigue matando".

Las medidas del Gobierno tras el estado de alarma

Han sido muchas voces expertas las que han pedido que se prorrogue el estado de alarma, que el domingo finalmente decae después de varios meses. Fue el pasado miércoles cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció que todas aquellas restricciones que imperaban antes de la declaración del último estado de alarma, como acotar horarios a la hostelería y establecimientos comerciales, el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad, volverán a estar vigentes a partir del 9 de mayo.

Además, Darias insistió en que el estado de alarma, conforme aparece regulado en la Constitución Española, está previsto "para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die en el tiempo".