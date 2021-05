España sale del estado de alarma con seis CC. AA. en riesgo extremo

Seis meses después de que una amplia mayoría del Congreso avalase un inédito estado de alarma de seis meses, España ha entrado en una nueva fase en su lucha contra el coronavirus tras la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a prolongar esta arma jurídica que entre otras cosas permitía limitar alguno de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.

En concreto, desde las 00:01 de este domingo todos los españoles pueden circular con total movilidad por el país, dejando atrás la necesidad de tener que estar justificado el cambio de una comunidad o provincia a otra. Con este nuevo cambio en la legislación, ahora son los tribunales de las distintas comunidades las que tendrán que decidir qué medidas avalan y cuáles no.

La mayoría de los territorios, por ejemplo, han renunciado a seguir con el toque de queda, ya que sus servicios jurídicos les han adelantado que los tribunales pueden echarlo atrás si consideran que la medida restringe a un derecho fundamental, algo que no está permitido si no se hace bajo el amparo de un estado de alarma nacional. Algunos territorios, como Navarra, lo han intentado y han implementado un toque de queda nocturno a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) aclare el martes si avala o no esta decisión.

Seis comunidades se encuentran en situación de riesgo extremo

Sin embargo, los datos de la covid-19 siguen sin ser del todo buenos en nuestro país. Aunque en el último informe del Ministerio de Sanidad, publicado este viernes, España haya conseguido bajar del límite de los 200 casos, nuestro país sigue estando lejos del objetivo marcado por el Ejecutivo, que se puso como reto conseguir 50 casos cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, la situación es más complicada hasta en seis comunidades autónomas, ya que finalizan este estado de alarma en situación —según definió el Ministerio de Sanidad— de 'extrema gravedad'. Hablamos, en concreto, del País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Todas cumplen alguno de los requisitos, como tener más de 250 casos cada 100.000 habitantes, para que se encuentren en la situación de mayor gravedad.

Es la situación, por ejemplo, de País Vasco, que en sus tres provincias presentan malos datos epidemiológicos y tienen una incidencia acumulada de 447,56 a 14 días, ha obligado al Ejecutivo de Íñigo Urkullu a tener que elaborar un nuevo decreto en el cual limiten algunas de las competencias que están bajo su competencia.

La preocupación, sin embargo, no solo viene por el número de casos notificados. Otra de las variables que indica el estado real de las comunidades es la situación que viven las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). En este sentido, la comunidad que peores datos registra también es el País Vasco, ya que, según el último informe de Sanidad el 36,96% de las camas ocupadas son por pacientes enfermos de coronavirus, porcentaje al que se acercan otras como son el caso de Ceuta(35,29%), Cataluña (33,68%) y Aragón (32,17%).

Los expertos piden prudencia tras poner punto y final al estado de alarma

Aunque la tendencia en nuestro país es descendente, así lo marcan las tendencias de estas últimas semanas, los expertos han advertido en declaraciones a COPE que debemos seguir siendo prudentes, y más después de que decaiga el estado de alarma.

“Nos estamos olvidando de las cepas emergentes, y es que las nuevas variantes se van a transmitir si la gente se mueve mucho. Ahora nos están llegando la brasileña y la india. Entonces si permitimos movilidad dentro de nuestro país, en un mes tenemos el problemón, la quinta ola, la sexta y las que quieras", advertía el doctor navarro Pablo Aldaz.

Riesgo del que también advierte el epidemiólogo Joan Cayla, quien pide a las autonomías actuar rápido en el caso de que, una vez decaiga el estado de alarma, consideren que se pueden estar dando algunos rebrotes. "Es primordial ser muy expeditivo y muy rápido, poder reaccionar a las 24 horas y es que en cinco días ya puedes tener un brote importante”, ponía encima de la mesa.