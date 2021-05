El doctor Carballo lanza un guante a Sánchez para frenar la expansión de la cepa india: "¿Por qué no se hace?"

El adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, el doctor César Carballo, ha lanzado un guante al Ejecutivo de Sánchez con el que poder evitar la llegada y la expansión de la cepa india.

Esta cepa, indican los primeros estudios, parece ser una de las más contagiosas de las que hemos ido conociendo desde que llegase la pandemia a nuestras vidas, aunque a nuestro país las que más han llegado a afectar han sido la cepa británica y la sudafricana.

Nuevo récord de contagios este viernes en la India

Este viernes la India, quien tiene una de las tasas de población más altas del mundo, ha registrado un nuevo récord en los casos de covid-19 al superar los 380.000 casos diarios este viernes. Situación que complica más la sostenibilidad del sistema sanitario del país, que desde hace semanas lleva totalmente colapsado debido a este incremento de casos provocado por una variante del virus formada en el seno del país.

Esta nueva cifra de las últimas 24 horas ha elevado a más de 18,7 millones de casos desde el inicio de la pandemia, unos datos globales solo superados hasta ahora por Estados Unidos. En cuanto a las muertes, este viernes ya se han registrado 3.500 nuevos fallecidos, un leve descenso respecto a los datos de este jueves aunque especialistas dentro del sector sanitario han asegurado a Efe que estos números están muy por debajo de la realidad que padece el país. Por otra parte, el país también muestra una tasa de positividad disparada.

Carballo lanza un guante al Gobierno de Sánchez para evitar la expansión de la covid-19 en España

Ante esta situación de incertidumbre, el doctor César Carballo, uno de los médicos más polémicos con las medidas adoptadas por el Ejecutivo, ha querido lanzar un guante al Gobierno de Sánchez para que se adelante a los problemas que de esta cepa se puedan derivar en nuestro país. Para ello, Carballo ha aprovechado uno de los programas en los que se deja ver habitualmente, 'Al Rojo Vivo'.

"Si yo fuese el ministerio, mandaría ahora mismo, tendría ya trabajando sobre el terreno a un equipo de expertos que me dijese realmente si esta variante es de preocupación o no. Alguien que ha visto pacientes, con estar una hora o dos horas, realmente está variantes nos tiene que preocupar es verdad. Me gustaría saber algunas cosas, ¿es verdad que hay gente tanta joven afectada?, ¿esta variante se salta la vacuna de AstraZeneca?, ¿valen las pruebas la PCR que tenemos?", se ha preguntado.

"Hay que saberlo ya, vale para que no podíamos entrar en China, pero sí que podemos entrar en la India con un equipo que nos asesore, ¿por qué no se hace?", se ha vuelto a preguntar. .

