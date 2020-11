César Carballo apunta en 'Informe COVID' la secuela más común entre los jóvenes tras superar el coronavirus

Iker Jiménez ha analizado este miércoles en el programa de Telecinco, 'Informe Covid', los últimos datos que se conocen sobre el impacto de la covid-19 en nuestro país y en todo el mundo. Pero en el programa de esta semana, el periodista se ha centrado en el impacto que el coronavirus ha tenido entre los más jóvenes, uno de los colectivos de la población que más contagios ha registrado en esta segunda ola.

Para ello, Iker Jiménez ha contado con el punto de vista y el testimonio de Marc Gil, técnico de emergencias de 34 años que tras contagiarse por coronavirus en la ambulancia que conducía estuvo ingresado dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos, de donde ha salido con importantes secuelas físicas y neurológicas que le han provocado dos paradas cardiacas, de las que hoy todavía sigue en proceso de recuperación.

"Durante mi estancia en la UCI tuve dos paradas de 10 y 6 minutos cada una". Por ello, este joven fue intubado e incluso pasó una neumonía bilateral durante su ingreso en el hospital: "Después de siete días desperté y no me podía mover ni hablar, sentía que me ahogaba, no podía respirar. Yo no padecía ninguna patología previa. Perdí 32 kilos en dos meses. Durante ese tiempo soñé como si estuviera en una siesta, que viajaba por todo el mundo acompañado de mi padre que había fallecido varios meses antes. Recuerdo que íbamos paseando cogidos de la mano".

En este sentido, Marc ha querido lanzar un mensaje de concienciación a la población más joven: "Estoy peleando contra las secuelas que son muchas. El coronavirus me ha cambiado la vida. Estoy yendo al logopeda para volver a hablar y tengo que aprender a comer, andar. Soy como un niño pequeño. Los jóvenes creen que no les pasa nada y eso no es así. Puedes ser joven o mayor, el coronavirus no entiende de edad. Los jóvenes no son conscientes, yo soy joven y no puedo ni asearme solo, necesito de ayuda para todo. Pido a los jóvenes que hagan caso porque esto no es una broma".

Son muchas las campañas e iniciativas que se han presentado en los últimos meses y cuyos objetivos son concienciar el máximo posible a las personas jóvenes de los riesgos que puede tener un positivo en coronavirus. Pero las imágenes de botellones y fiestas clandestinas siguen siendo la nota dominante muchos fines de semana.

Sobre la población más joven, los colaboradores del programa de Iker Jiménez, el doctor César Carballo y el doctor Tomás Segura, han advertido de un dato que es muy interesante para seguir la evolución de la pandemia entre los más jóvenes, y es que "el 70% de los jóvenes con covid-19 presentan daños en el corazón, los pulmones o el hígado varios meses después de haberse contagiado".

La mayoría de los jóvenes contagiados son asintomáticos y no son conscientes de portar el virus hasta que ya es demasiado tarde #Horizonte#InformeCovidpic.twitter.com/f35UZHw6PY — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 18, 2020

