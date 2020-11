El mensaje de complicidad de Iker Jiménez con Alaska tras su defensa de Miguel Bosé

Iker Jiménez ha lanzado un mensaje en Twitter con unas palabras que dejan entrever el cariño que le tiene a Alaska. "Que alguien le diga a Alaska que yo también soy su fan".

Que alguien le diga a Alaska que yo también soy su fan.

�� — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 18, 2020

Mientras, un tuitero pedía que la cantante acudiese a 'Cuarto Milenio'. Y desde la cuenta oficial del programa, se recordaba que ella ya estuvo con Jiménez compartiendo plató.

Ya estuvo en #cuartomilenio — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 18, 2020

Las palabras cómplices de Iker Jiménez llegaban tras el paso de Alaska por 'La Resistencia'. En el programa de Broncano, la artista apoyó a su compañero de profesión. "Yo soy muy de la teoría de la conspiración pero no me tires del hilito que me sacas...", afirmaba. El presentador del programa le recordaba si no había visto las redes sociales en las últimas semanas. Ella recordaba que estaba totalmente desconectada pero que le llegaba el apoyo a Bosé por otras vías: "No tengo Facebook ni Twitter. Tengo a amigos que están a tope con Miguel".

En un momento dado, le ponían una imagen de Iker Jiménez en la que ponían: "¿Perdonad, me llamábais?. Y ella aseguraba que es súper fan de Iker. El propio periodista ya le ha respondido con todo el cariño del mundo a través de su perfil oficial.

Descubre el motivo por el que Miguel Bosé cerró sus redes sociales

El cantante tomaba esta drástica decisión después de haber protagonizado una importante polémica mediática sobre su posición sobre la futura vacuna contra la covid-19 y el uso de las mascarillas para prevenir la propagación de la pandemia.

Bosé cree en la posibilidad de que las vacunas porten micro chips o nano bots para obtener información de toda la población mundial “con el fin solo de controlarla”. Por este motivo, pedía que no fuera obligatoria su inyección. Además, también cree que no tiene sentido imponer la mascarilla a la población sana.

El artista cree que las redes sociales no permiten la libertad de expresión y no las considera necesarias para el momento actual que atravesamos.