Cayetano Martínez de Irujo habla alto y claro sobre Fernando Simón en LaSexta

Este domingo el duque de Arjona y conde de Salvatierra, Cayetano Martínez de Irujo, ha visitado el programa de 'Liarla Pardo' de LaSexta para dar a conocer su opinión sobre la actualidad política, marcada principalmente por la covid-19 en nuestro país, donde ha definido a los líderes políticos de nuestro país y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

El programa que dirige la periodista navarra Cristina Pardo se dedica al análisis de la actualidad con una mesa llena de expertos en diversas materias así como entrevistas a actores relevantes de la sociedad.

Este domingo el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa de Alba, ha sido uno de los invitados más importantes del programa, donde ha aportado su visión sobre la política española en un momento crítico para el país, que sufre la segunda oleada de la covid-19 y un estado de alarma en diversos puntos de la comunidad de Madrid.

Las palabras sobre políticos y Fernando Simón

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Martínez de Irujo ha dicho que le "cae bien", al igual que el líder de Vox, Santiago Abascal. Sin embargo, sobre el vicepresidente segundo del Gobierno, el aristócrata lo ha calificado como un gángster", lo que ha sorprendido a la periodista navarra.

Sin embargo, de quien más palabras ha dirigido ha sido sobre el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ha considerado que es un personaje gracioso pero que ha pasado por diversas etapas durante esta época.

“Me parece gracioso el personaje en sí, parece salido de un cómic. Porque, entre otras cosas, él intenta tener ese tono de que no cambie porque sabe que, diga lo que diga, le van a atacar. Entonces, él intenta mantener la compostura, pero en el fondo yo le noto que cada día llega con emociones diferentes. Debe de ser por toda la información que maneja. O sea, que no sabe nada, quiero decir, que no sabe tanto como para hacer eso, ¿no? Para dirigir lo que dirige. Que debería ser una persona con una autoridad y realmente competente en el mundo de la Medicina, en el mundo de la investigación”, ha explicado el aristócrata.

Asimismo ha revelado que muchos médicos le han explicado que Simón no es la persona adecuada para llevar este tipo de pandemias, ya que no es una persona relevante dentro del campo de la investigación. “O sea, que no sabe nada, quiero decir, que no sabe como para hacer eso, ¿no? Para dirigir lo que dirige. Que debería ser una persona con una autoridad y realmente competente en el mundo de la Medicina, en el mundo de la investigación”, ha matizado.

Aun así, ha insistido que a él le produce "gracia" el director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

