Cristina Pardo se harta y da un toque de atención a Flo: "¿Yo creo que ya, no?"

Este domingo, dos concursantes de 'MasterChef Celebrity 5' han protagonizado parte del contenido de 'Liarla Pardo'. En esta ocasión, Cristina Pardo ha contado con Florentino Fernández y Gonzalo Miró como invitados en representación del talent culinario, aunque éste último es colaborador del formato.

Asimismo, también ha asistido al plató Anabel Alonso, quien fue aspirante del concurso de TVE y que, actualmente, se ha puesto al frente de 'MasterChef Exprés', espacio que se emite lo martes por la tarde para comentar y hacer un resumen de lo que sucedió en el programa anterior, junto a Bibiana Fernández.

Es por esto por lo que Flo ha estado durante toda la entrevista nombrando y haciendo promoción a 'MasterChef Celebrity': "Es una tarta que he preparado hoy y he optado por el minimalismo porque ya sabes que en 'Masterchef Celebrity', que se está emitiendo ahora en TVE, son muy minimalistas”, comentaba el humorista.

"A ver si en la otra cadena puedes hacer publicidad de otra", le pidió Pardo muy tajante."Ya está grabado", contestó Flo. "Ah, vaya osea que sois un programa enlatado", agregó la presentadora entre risas para dejar a un lado los comentarios sobre el programa. No obstante, la insitencia de Flo no cesó.

Fernández continuó colocando la palabra "MasterChef" en cada frase que mencionaba durante el programa, lo que provocó el enfado de la presentadora. "¿Yo creo que ya, no?", le cortó Pardo, ya que su invitado no dejaba de hacer publicidad gratuita a la competencia. Fue entonces cuando Pardo se hartó y decidió dar paso a los anuncios: "Déjame que tengo que hablar de mi programa, no de otros".