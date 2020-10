Jorge Javier Vázquez se retracta y elogia a Fernando Simón: "Me tranquiliza. No hay crítica que valga"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a dar uso a su blog de 'Lecturas' para hablar de los temas más actuales. En este caso, ha vuelto a dedicar una publicación a Fernando Simón, haciendo hincapié en su participacion en el espacio de Cuatro, 'Planeta Calleja', junto a Jesús Calleja.

"Yo era uno de los que creía que no resultaba estético que Fernando Simón fuera a 'Planeta Calleja' con la que estaba cayendo, que es una expresión que a partir de ahora entra a formar parte de las que más detesto. Porque, claro, 'con la que estaba cayendo' Simón podía irse tres días de vacaciones a una casa rural en Cuenca, pero no con Calleja. Porque la mujer del César no solo debe ser sino también parecer, que es otra expresión que tal baila. Ese era mi pensamiento", ha comenzado explicando el presentador de 'Sálvame'.

Tal y como ha mostrado a sus seguidores, parece que la visita de Jesús Calleja a 'Sálvame' le cambió la manera de ver las cosas: "Vino Calleja al 'Sálvame' a promocionar su programa el martes y le dije: 'Felicidades por ti, mal por Simón. Le está dando munición al enemigo'. Calleja me respondió: 'Primero, mira el programa y, después, me cuentas'. Y yo: 'Que no, que no'. Vamos, que me convertí en uno de esos que tanto reparo me dan: un purista, un saco de prejuicios", ha reconocido.

Finalmente, según ha confesado el comunicador, siguió el consejo de Calleja y, el viernes, fue uno de los espectadores del espacio en el que Fernando Simón participaba como invitado. "El viernes veo el programa y me cabreo conmigo mismo por haber sido tan imbécil. Qué necesaria la presencia de Fernando Simón explicándose. Y creo que no podría haber escogido un sitio mejor porque tuvimos la oportunidad de comprobar la calidad humana de un profesional que nos lleva acompañando desde hace meses", ha asegurado.

"Me gustó ver a Fernando Simón, sus explicaciones, sus reflexiones. Me encantó ver cómo ante la pregunta de por qué el virus había golpeado con menos fuerza en Alemania respondió: 'No lo sabemos'. Hay que tener mucho conocimiento y mucha seguridad para tener la valentía de poder llegar a esa conclusión. Saber que estamos en manos de funcionarios como Fernando Simón me tranquiliza. No hay crítica que valga", se ha retractado, arepintiéndose de sus criticas pasadas hacia el epidemiólogo.

El presentador, muy crítico con el Gobierno

"Desde luego que tocará hacer examen de conciencia, pero para todos. El primero, el Gobierno. Después, esa bochornosa oposición cuya aportación ha sido desde lamentable a deleznable. Y convendría que todos aquellos que han puesto en duda continuamente las opiniones de los expertos callaran de una vez por todas y dejaran trabajar a los que saben. Los licenciados en todología dan asco en general, pero, sobre todo, cuando tiene que ver con temas relacionados con la salud", sentenció Vázquez, dejando claro que, a pesar de haberse sentido conmovido por la sinceridad de Simón, ha habido muchos errores por parte de todos.