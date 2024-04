Expósito explica cómo está afectando a España el "parón" de Pedro Sánchez: "El país hecho unos zorros"

No sé cuántas veces nos han preguntado a cualquiera eso de "tú qué crees que va a pasar el lunes". Sinceramente, quien diga que lo sabe, miente.

Mi opinión personal es que seguirá, pero no sabemos en qué formato. En cualquier caso, mientras Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez hacen como que se lo piensan, el país está hecho unos zorros.

Seguimos sin presupuestos generales del Estado seguimos en un proceso de ingeniería social suicida que va desde las paguitas, a la ley del solo Sí es Sí, pasando por la ley trans. Seguimos dependiendo de los herederos de ETA, que ahora encima se hacen las víctimas de un enloquecido completamente Puigdemont, que está literalmente como un lunático. Seguimos con el Estado de derecho pasito a pasito porque la ley de amnistía sigue por ahí, con el Estado de derecho destrozando la separación de poderes.

Seguimos acostumbrados a las corruptelas, desde el tito Berni al tal Koldo, pasando por Ávalos. Ya solo falta que a la manifestación del sábado venga el tito Berni con la pancarta desde Canarias.

Y seguimos ocupándolo todo: el CIS, Guardia Civil, las instituciones, Radio Televisión Española hasta el prime time de Radio Televisión Española. De verdad.

Y a la vez las federaciones del PSOE mandando autocares a manifestarse en la calle Ferraz al grito de "Pedro no te vayas, oh líder, oh Amado Líder" De verdad, surrealista, el país hecho unos zorros y Sánchez con Begoña haciendo como que se lo piensan.