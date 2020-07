Carmen Porter se harta de las críticas tras defender a Vicente Vallés: "¿No entiendo por qué me seguís?"

Ha sido uno de los temas más comentados del fin de semana. El ataque de Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, a Vicente Vallés, el presentador de la segunda edición de 'Antena 3 Noticias', después de la posición crítica con el Gobierno de este último.

El político del partido de Pablo Iglesias ha acusado a Vallés de apoyar a las cloacas del Estado y de manipular sus "informativos" en contra de la formación morada: "Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen 'informativos'", se podía leer en el perfil de Twitter del político nacido en Argentina.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) July 4, 2020

Estos ataques han provocado una respuesta casi inédita dentro del ámbito periodístico, ya que gran parte de los periodistas, independientemente de su ideología, se han posicionado a favor del periodista de 'Antena 3 Noticias' al considerar estos ataques una clara vulnerabilidad del derecho de libertad de expresión e información.

Periodistas como Sandra Golpe, Mónica Carrillo, Raquel Martínez, Carlos Franganillo o Arturo Pérez-Reverte, se han sumado a las muestras de apoyo a Vallés. También lo ha hecho Carmen Porter aprovechando el mensaje de ánimo del escritor de 'Alatriste'. La subdirectora de 'Cuarto Milenio' no ha dudado en calificar al periodista de Antena 3 como un periodista de raza: "No se puede decir mejor y más claro. Todo mi apoyo a Vicente Vallés que nadie calle a periodistas de raza".

No se puede decir mejor y más claro. Todo mi apoyo a @VicenteVallesTV que nadie calle a periodistas de raza. https://t.co/8m9UHIuMbv — Carmen Porter (@carmenporter_) July 5, 2020

Carmen Porter se cansa de las críticas: "¿Os da morbo o qué?"

Como es habitual siempre que Porter se posiciona en algún tema en el que se incluya política, no ha tardado en recibir críticas que la acusan de partidista o incluso de facha. No es algo nuevo en las redes sociales de la subdirectora de 'Cuarto Milenio', ya que desde que este mal se ha incrementado en los últimos meses.

El motivo ha sido los detractores que la pareja formada por Carmen e Iker Jiménez ha cosechado después de que fueran los primeros que advirtieron de los peligros del coronavirus. También ha tenido que aguantar comentarios críticos cada vez que en sus redes sociales se ha manifestado en contra de alguna medida del Gobierno, o que se ha mostrado crítica con actitudes irresponsables de algunas personas poco solidarias.

Ahora, a cuento con la polémica de Vallés-Echenique, Carmen ha tenido que aguantar críticas que la acusaban de no salir a defender a otros periodistas de 'izquierdas' que sufrieron represalias por su ideología como Jesús Cintora o Javier Ruiz. Pronto la periodista desmontaría ese argumento: "Tal vez es que tuve la oportunidad de decírselo a la cara porque eran de mi misma cadena. A veces pensar no es tan malo", escribía.

Ante la insitencia de críticas, Porter muestra que ya no se calla y respondía irónicamente a todos su haters: "Lo que no entiendo es por que me seguís? Os da morbo o algo así?", se defendía al mismo tiempo que volvía a expresar su pensamiento político y sus críticas a la clase política actual: "A mi de los politicos que hay en este momento no me representa ninguno así que ...".

Lo que no entiendo es por que me seguís? Os da morbo o algo así? pic.twitter.com/Le1qxNc3fr — Carmen Porter (@carmenporter_) July 5, 2020

