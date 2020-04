Carmen Porter, mujer de Iker Jiménez, estalla contra quienes la llamaron 'facha': "Ya podéis rectificar"

Es una de las parejas de moda en el mundo de la información. Iker Jiménez y Carmen Porter han saltado a la primera línea de la noticia después de que en 'Cuarto Milenio' se adelantaran como nadie a todo lo que iba a pasar con la llegada del coronavirus a España.

Tras estos sucesos, ambos han sido críticos con la gestión tardía por parte de las administraciones algo que han dejado muy presente tanto en los programas en televisión, en Youtube y también en redes sociales. Estos mensajes en redes sociales, críticos a veces con el Gobierno han provocado que muchos se hayan acercado a los perfiles de los dos periodistas y los hayan llenado de comentarios negativos con insultos incluidos.

Eso es lo que le ha pasado a Carmen después de denunciar el veto de preguntas en las ruedas de prensa del gabinete de crisis, y también después mostrar su descontento con el Ejecutivo tras compartir un tweet de Iceta con un mensaje irónico.

Cansada de quienes la tachaban de 'facha', Porter ha aprovechado una crítica de Antonio García Ferreras al Gobierno para 'cerrar bocas' entre sus detractores.

Muchos han sido los medios y los periodistas que en los últimos días se han posicionado en contra del Gobierno de Pedro Sánchez por el filtrado de preguntas durante sus comparecencias sobre la última hora del coronavirus. A pesar de todas las críticas que está recibiendo Antonio García Ferreras y su equipo de 'Al rojo vivo' por su persimidad en la crítica al Gobierno, este asunto para que si ha molestado al veterano periodista de La Sexta.

Por un lado, Ferreras ha reconocido el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo para dar información sobre todo lo que rodea a esta crisis. Sin embargo, ha señalado de error el filtrado previo de preguntas que el Gobierno ha querido establecer a los medios: "Se ha equivocado al no permitir preguntas en directo, pero al menos ya está resuelto", declaraba sobre el asunto.

Aprovechando las palabras del periodista de La Sexta, Carmen Porter, periodista y mujer de Iker Jiménez, ha querido defenderse de todos aquellos que la llamaron 'facha' en los últimos días después de manifestar la misma crítica que ahora hacía Ferreras: "Acabo de ver cómo mi exjefe y compañero Ferreras decía que el Gobierno lo ha hecho mal no dejando preguntar directamente en las ruedas de prensa. ¡Todos aquellos que me llamasteis facha podéis rectificar!", escribía reivindicativa e irónica a partes iguales.

"Bueno ya sé que no lo vais a hacer pero ahí lo dejo", terminaba Carmen dejando el recado a todos los que se han dedicado a insultarle durante los últimos días. Poco antes la periodista había asegurado que Twitter la tiene castigada y que, por eso, no puede dar ‘me gusta’ ni retuit a ningún mensaje.

Acabo de ver cómo mi ex jefe y compañero Ferreras decía que el “gobierno lo ha hecho mal no dejando preguntar directamente en las ruedas de prensa” . Todos aquellos que me llamasteis facha podéis rectificar!!Bueno ya sé que no lo vais a hacer pero ahí lo dejo.