Carlota Corredera se moja sobre uno de los comentarios de Ayuso con María Teresa Campos: "Breve y concisa"

La presentadora de 'Sálvame', Carlota Corredera, se ha mojado este viernes sobre uno de los comentarios que ha hecho durante esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la entrevista que le ha concedido a la presentadora malagueña María Teresa Campos.

Una entrevista que estaba preparada y que era previa al caos político que ha vivido la política española, y muy especialmente la política madrileña, en estas últimas jornadas como consecuencia de una moción de censura que estaban preparando PSOE y Ciudadanos en la Región de Murcia. Algo que finalmente no saldrá adelante.

Isabel Díaz Ayuso: primer opción para los madrileños

Sin embargo, esto no ha impedido que la presidenta regional haya convocado elecciones anticipadas para el próximo 4 de mayo, aunque todavía está por ver si estos comicios se celebrarán o no, debido a que PSOE y Más Madrid presentaro una moción por su cuenta durante la misma jornada en la que Ayuso convocó los comicios, un asunto que ha llegado a los tribunales y que este mismo fin de semana tendrá un dictamen.

No en vano, el respaldo en las urnas parece consolidarse, después de que este viernes se hayan conocido hasta tres que apuntan en la misma dirección. Isabel Díaz Ayuso, según GAD3, duplicaría en votos y se convertiría en la fuerza política con más apoyos, por delante de PSOE. La casa demoscópica sitúa al PP a las puertas de una mayoría absoluta, con un 39,6% de los apoyos. 58-59 diputados frente a los 36 que tiene ahora.

El comentario sobre el que se ha hecho eco Carlota Corredera

Mientras que sucedía toda la bulla política, Isabel Díaz Ayuso se convertía en la primera invitada de la 'Campos Móvil', una apuesta de Telecinco por la cual María Teresa vuelve a televisión con un programa de entrevistas novedoso, puesto que es encima de un camión que va en marcha mientras se entrevista.

Durante la conversación, que se ha centrado principalmente en la figura de la presienta, ha habido un comentario que ha saltado a la polémica. Este ocurría nada más comenzar la entrevista, en la Puerta del Sol, cuando la líder del Partido Popular en la comunidad afirmaba que “los hombres reciben más agresiones que las mujeres”. Un comentario que ha levantado más de un reproche en redes sociales.

Carlota Corredera, sin embargo, no se ha querido esconder y ha respondido de forma tajante a la presidenta sobre este comentario. "Me parece que es una irresponsabilidad que una autoridad, la máxima autoridad de la Comunidad de Madrid, una de las comunidades más importante de España, se haga eco de un bulo, de un bulo machista: es mentira que haya más agresiones de mujeres a hombres. Claro que hay hombres maltratados por sus parejas, claro que hay hombres que maltratan a otros hombres… pero es obvio que las más de 1.000 víctimas de la violencia de género no se pueden borrar y, sobre todo, no se les puede faltar al respeto”, arrancaba afirmando la presentadora.

Carlota Corredera responde a lo que dijo Isabel Ayuso de la violencia de género pic.twitter.com/C9coL3aEJ1 — Bên�� (@gerflowers) March 12, 2021

“Espero, además creo que está a tiempo de una rectificación, yo se que hay mucho lío con las mociones de censura y con las elecciones anticipadas… pero bueno, yo creo que hay temas que hay que tener una especial sensibilidad y empatía. Las víctimas y sus hijos, sus huérfanos, se lo merecen”, terminaba, con el semblante muy serio.

