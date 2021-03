Ayuso ganaría los comicios con amplia mayoría, pero necesitará el apoyo de Vox, según el último sondeo de GAD3

Todavía no ha comenzado la campaña electoral, pero en Génova son conscientes de que Madrid sigue siendo uno de sus bastiones más fieles. Los populares llevan gobernando en la Comunidad más de 25 años y aunque en 2019 temían no sumar lo suficiente para hacerse con la alcaldía o la comunidad, ahora la situación es bien diferente.

Isabel Díaz Ayuso ha pasado de ser una candidata casi desconocida entre los madrileños a ser una de las responsables políticas más relevantes, tanto dentro de la Comunidad como en la política nacional. Su estilo a la hora de hacer política y la constante confrontación con las medidas que ha adoptado el Gobierno de Sánchez en el último año han conseguido que la presidenta regional se haya convertido en una voz más que relevante para el espectro ideológico al que se dirige.

Ayuso duplica votos y solo necesitaría el respaldo de Vox

Así se trasluce del último sondeo que ha hecho GAD3. Sin tan siquiera saber si habrá finalmente o no campaña y elecciones electorales —cuestión que se va a resolver durante este fin de semana— Isabel Díaz Ayuso duplicaría en votos y se convertiría en la fuerza política con más apoyos, por delante de PSOE. La casa demoscópica sitúa al PP a las puertas de una mayoría absoluta, con un 39,6% de los apoyos. 58-59 diputados frente a los 36 que tiene ahora. La mayoría absoluta quedará fijada en los 69 de 136 diputados después de que la nueva Asamblea deba sumar cuatro diputados más por el incremento de la población.

Lejos queda el PSOE, que en las últimas horas ha confirmado a Ángel Gabilondo como su candidato. No es el candidato preferido en filas socialistas, de hecho había varios nombres encima de la mesa, pero la falta de tiempo en el caso de que se lleven a cabo las elecciones ha obligado a adoptar esta decisión. Este mejoraría algo su resultado, pasando a tener entre 39 y 41 escaños. Las demás fuerzas de izquierdas, Más Madrid y Unidas Podemos, retroceden al 11,1% y 5,1% de los votos respectivamente.

La suma entre las fuerzas de izquierda oscilan entre los 61 y 65 escaños, dependiendo de la horquilla que se coja. En los partidos de derecha, PP y Vox, la mayoría absoluta de Ayuso sería posible en el caso de que la formación de Monasterio cediese sus votos a la formación de Ayuso. Ciudadanos, por su parte, quedaría fuera de la Asamblea al no llegar al 5% de los votos necesarios para entrar en la Asamblea regional.

Y todo, después de una semana frenética que ha incluido giros inesperados para todas las formaciones. El miércoles, PSOE y Ciudadanos presentaban una moción de censura contra el popular Fernando López-Miras en Murcia, tras varios contactos entre Moncloa y el despacho de Inés Arrimadas. Esta excusa fue suficiente para que la presidenta regional adelantase las elecciones, consciente del protagonismo que ha ido ganando en los últimos meses y de encuestas internas que afirmaban que no necesitaría los votos de Ciudadanos para volver a la presidencia.

El PP no se fiaba de Ciudadanos

La idea de que Madrid iba a ir unos comicios adelantados siempre ha estado encima de la mesa. Ayuso quiso convocarlas tras la primera ola de la covid-19, pero varios medios apuntan a que Pablo Casado echó para atrás tal plan. No era el momento. De hecho, aunque Isabel Díaz Ayuso tuviese una mala relación con su vicepresidente, Ignacio Aguado, los presidentes de las dos formaciones políticas pactaron un acuerdo para que ninguno de los dos diese un paso en falso. Ayuso no convocaba elecciones; Aguado no convocaba una moción de censura.

Sin embargo, en las últimas horas la moción de censura en Murcia ha precipitado todos los planes que tenía Ciudadanos de cara a la comunidad. Ayuso, en un golpe de efecto, tenía la excusa perfecta para convocar elecciones. "La inestabilidad provocada por PSOE y Cs en Murcia, y durante largo tiempo en otras autonomías y otros ayuntamientos de Madrid, nos ha llevado a esta situación. En definitiva, no puedo permitir que Madrid pierda su libertad”, defendía, quien entendía estos comicios como un plebiscito contra Sánchez: "Socialismo o libertad".