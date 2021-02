La rotunda decisión de Carlota Corredera en 'Sálvame' sobre las manifestaciones del 8-M: "Desde luego"

La presentadora de Mediaset, Carlota Corredera, ha dado su opinión sobre la posibilidad de que el próximo 8 de marzo se convoquen manifestaciones multitudinarias con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Este asunto ha irrumpido en el escenario político y social de nuestro país, debido a la cercanía de la fecha y también al recuerdo de los efectos que tuvo la manifestación del pasado año por las calles de Madrid, respecto a la cual muchos expertos hablan como uno de los grandes focos de expansión del coronavirus en nuestro país.

El debate sobre las convocatorias del 8-M

En esta dirección, desde el ministerio de Igualdad y desde diferentes asociaciones feministas se cierra la opción de celebrar estas concentraciones, defendiendo siempre que cumplirían todas las restricciones y consejos sanitarios para evitar nuevos contagios. Pero desde otras carteras del Gobierno se ha rechazado firmemente esta opción, una de estas voces ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Este mismo viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha señalado ahora mismo "la vida está antes que las manifestaciones". En una entrevista en Canal Sur Radio, Calvo ha dicho que participará en las movilizaciones “en todos los formatos posibles que no pongan en riesgo las decisiones de las autoridades sanitarias”, aunque ha destacado la importancia de la fecha, porque “las mujeres, no solo las españolas, estamos recibiendo un particular envite de la ultraderecha”.

A este abanico de declaraciones también se ha unido en las últimas horas las declaraciones del director del centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que ha señalado que existe más peligro de contagio bajo un paso de Semana Santa que en este tipo de concentraciones. Declaraciones que han provocado también división de opiniones.

La opinión de Carlota Corredera sobre las manifestaciones del 8-M

En este sentido, y ante el debate que se ha generado en las últimas horas, la presentadora de Mediaset, asidua en otras ocasiones a ese tipo de actos, ha querido dar su opinión, para aclarar cuál será su postura en caso de que estas convocatorias se celebren en diversos puntos de España: "Lo que toca es ser responsables. Ahora no tenemos la misma información que la que había hace un año, por mucho que se haya machacado a la gente. Todas las feministas deberíamos de encontrar la fórmula común para manifestarnos el Día Internacional de la Mujer y para que se siga escuchando nuestra voz".

Para reafirmar su postura, Corredera ha recordado las palabras y las recomendaciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que esta semana seguía pidiendo prudencia y cuidado a pesar del descenso de casos. Por ello, la periodista ha señalado que no participará en este tipo de actos: "Yo, desde luego, no voy a salir".

