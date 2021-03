Ayuso revela que diputados de Ciudadanos se han ofrecido para incorporarse a las filas del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha revelado este jueves en 'Informativos Telecinco' que se ha puesto en contacto con varios dirigentes de Ciudadanos a nivel autonómico. "Esto es una decisión del PP que compete a nivel nacional qué fusiones hay entre partidos. A nivel autonómico, he hablado con algunos diputados que sí han dicho que hacía tiempo que lamentaban la situación que se estaba viviendo en su grupo", ha indicado Díaz Ayuso.

"Es mucho más de lo que hay y han pedido que contemos con ellos, y sigamos juntos y hacia adelante", ha defendido la presidenta de la comunidad.

En la misma línea, Ayuso ha asegurado que siempre se ha manifestado a favor de incorporar a personas de otros partidos a su formación porque "he encontrado en muchos dirigentes de ciudadanos a personas estupendas con las que me he entendido". De hecho, Díaz Ayuso ha puesto el ejemplo de Vox y Ciudadanos, ya que a pesar de las diferencias "hay cosas que nos unen como la unidad de España o ser una comunidad de diferencia". Una "integración de unidad" que va a pedir a los madrileños en las próximas elecciones del 4 de mayo. Unas elecciones en las que aboga por la "unidad de centroderecha en Madrid".