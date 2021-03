'Sálvame' responde a Paula Usero y Kiko Matamoros le manda una advertencia sobre su carrera

El pasado domingo, a través de una entrevista en el diario digital Huffington Post, Paula Usero dedicó unas duras palabras a 'Sálvame'. "Borra a alguien o a algo de la televisión", le pedía la periodista del mencionado medio. Muy sincera, la actriz aseguró que eliminaría de la parrilla al popular programa de Telecinco: "El 'Sálvame' lo borraría".

Usero definió al programa de 'La Fábrica de la Tele' como un "insulto". "Me parece un insulto a todo el mundo", insistió. Asimismo, también señaló que borraría a todos los colaboradores que forman parte del espacio de Telecinco. "Y la gente que conforma ese programa. Sí, a todos", concluyó, entre risas.

Estas declaraciones causaron un gran revuelo, en concreto en las redes sociales por parte de trabajadores de Mediaset. Otro hecho llamativo que hizo estallar la polémica, es que Usero es una de las protagonistas de la serie de ficción 'Amar es para siempre', ficción de sobremesa de Antena 3 que comparte franja horaria con 'Sálvame' de lunes a viernes. Estas palabras han llegado hasta el plató de Telecinco, por lo que los colaboradores no han dudado en responder.

"Es una joven actriz de la que yo nunca opinaría de su trabajo y además creo que trabaja en una serie que compite con nosotros", comenzó diciendo, este lunes, Carlota Corredera. Tanto la presentadora como sus compañeros se mostraron muy sorprendidos, ya que apenas la conocían y nunca habían hecho ningún comentario sobre ella. "Yo no la conozco", insistían los colaboradores, aparentemente ofendidos.

"Tiene toda la libertad del mundo para que no le guste nuestro programa, creo que no hace falta cargar las tintas así con nosotros. Yo, desde luego, no te borraría ni a ti ni a la serie en la que trabajas ni la película por la que has estado nominada", siguió diciendo la conductora del espacio. "De verdad, hay sitio para todos y no hace falta... Con que no veas el programa si no te gusta... No hay nada más democrático que la televisión", agregó. "Siempre digo lo mismo, cuando habláis en esos términos del programa, no nos hacéis daño a nosotros, estáis ofendiendo a la gente que elige 'Sálvame' para entretenerse. Yo no juzgaría tu trabajo como tú has juzgado el nuestro", concluyó Corredera.

respuesta de carlota corredera y belén esteban a paula usero demostrando más clase que ella pic.twitter.com/fHnZ0viMeC — peri (@T5Comento) March 8, 2021

La advertencia de Kiko Matamoros

Muy alterada, Belén Esteban tomó la palabra para responder a la actriz y dar la razón a Corredera: "La gente que critica tanto nuestro programa... Hay una cosa que se llama mando a distancia y, en ese mando, caben muchos programas y muchas series. Pero no nos ofendéis a nosotros, ofendéis a la audiencia y a la gente que está arriba haciendo este trabajo desde las 8 de la mañana".

Más calmado, pero con la intención de dejar en su sitio a la actriz, Kiko Matamoros opinó al respecto y le lanzó una advertencia: "Mediaset financia gran parte del cine y series españolas. Los mejores productos del cine español han salido de esta cadena y, esta cadena, financia al cine español con programas como este que tanto rechazáis. Así que, lo ético por vuestra parte, es que cuando se vaya a producir una serie con algo que tanto aborrecéis, no participéis. Ya lo harán otros".