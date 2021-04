Carlota Corredera interrumpe a Samanta Villar en directo por lo que dice de Rocío Carrasco: "Me duele"

Cada domingo, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada entrega de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

En esta ocasión, el nuevo episodio de ha emitido este miércoles. Este cambio en la parrilla de Telecinco puede deberse al regreso de 'Supervivientes'. La cadena tiene que hacer hueco al mencionado reality y ha optado por ceder el prime time del domingo al 'Debate de Supervivientes 2021', que se estrena este jueves. A pesar del cambio, como es habitual, Carlota Corredera se encontraba al frente del espacio y ha contado en el plató con colaboradoras como Samanta Villar o Pilar Eyre.

Tras ver las impactante imágenes de las declaraciones de Rocío Carrasco, Villar no ha dudado en manifestar su opinión. "Creo que es importante que se cambien unas dinámicas a la hora de trabajar este tipo de temas. Que un padre salga públicamente desprestigiando a la madre de sus hijos siempre va a perjudicar a los niños, y cuando los medios recogemos esto, creo que alguna institución debería intervenir para la protección al menor", ha señalado la periodista, culpando así a los medios de la desprotección de Rocío y David Flores cuando eran niños.

Ante sus acusaciones, Carlota Corredera no ha dudado en salir en defensa de sus compañeros de los programas del corazón y ha interrumpido a Villar para corregirla por sus declaraciones sobre que este tipo de espacios son los que han otorgado esa mala imagen a Rociíto. "Y, lo siento, y soy periodista y abro este melón e igual nunca más voy a volver. Los medios lo juegan, no les pasa por delante", ha insistido la presentadora de '21 días'.

La reacción de Carlota Corredera

Sus palabras han hecho estallar a Corredera, quien, en su defensa, ha recordado que ellos mismos fueron los que promocionaron el documental como una manera de destapar todas las mentiras de Antonio David Flores y descubrir la verdad de la vida de Carrasco, señalando también así las informaciones erróneas que ha dado su propio espacio al respecto. "La promo de esta sería decía 'llevamos 25 años contando una mentira y vamos a reconstruir la historia para empezar a contarla desde cero. Entonces, me duele y provoca desazón cosas que veo, escucho y leo", ha reconocido la conductora del espacio de Telecinco.

"Porque cuando una persona como Rocío Carrasco se pone delante de las cámaras para desnudarse como se está desnudando y para quedarse totalmente vulnerable como se está quedando para siempre hablando de todas sus miserias, sus dolores, sus dramas, todo, creo que lo mínimo que merece es que todos nos quitemos los prejuicios", ha comentado, posicionándose así a favor de Carrasco.

"Luego la criticaremos o no cuando acabe de contar su historia, la compraremos o no la compraremos, pero continuamente estamos buscando respuestas a cosas que todavía no ha contado. Vamos a seguir escuchándola, porque si en 20 años no hemos cuestionado a Antonio David nos lo tenemos que hacer mirar", ha concluido, pidiendo que los espectadores esperen a ver todas las entregas antes de sacar una conclusión de la vida de la hija de Rocío Jurado.