La cadena británica Sky News pide perdón por lo que se oye decir al presidente de Estados Unidos en directo: "Pedimos disculpas"

La cadena británica Sky News se vio obligada a pedir disculpas este miércoles después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump soltara un improperio en directo durante una entrevista frente a la Casa Blanca. Las polémicas declaraciones se produjeron cuando Trump, antes de partir hacia una cumbre de la OTAN, ha criticado duramente a Israel e Irán por violar el alto el fuego que él mismo había mediado días antes.

Trump, conocido por su lenguaje directo y a menudo controvertido, respondió a las preguntas de los periodistas sobre los últimos enfrentamientos entre ambos países. "No estoy seguro de que lo hicieran intencionadamente. No pudieron controlar a su gente. No me gusta que Israel haya salido esta mañana, y voy a ver si puedo detenerlo. En cuanto me aleje de ustedes, intentaré pararlo", afirma.

Sky News pide disculpas

El exmandatario no dudó en señalar a ambos bandos, aunque mostró especial descontento con Israel. "Israel también lo violó. En cuanto cerramos el acuerdo, salieron y soltaron una cantidad de bombas como nunca antes había visto, la mayor cantidad que habíamos presenciado. No estoy contento con Israel, ¿saben? Cuando les doy doce horas, no pueden salir en la primera hora y soltar todo lo que tienen. No estoy contento con ellos, pero tampoco con Irán", declara.

Sin embargo, fue su siguiente comentario el que provocó la reacción inmediata de Sky News. "Pero estoy realmente molesto si Israel va a salir esta mañana por un solo cohete que ni siquiera impactó, que fue disparado, quizás por error. Básicamente, tenemos dos países que han estado peleando tanto tiempo y tan duramente que ya no saben qué coño están haciendo. ¿Lo entienden?", ha exclamado Trump en directo.

Segundos después de la explosiva intervención, el presentador de Sky News interrumpió para disculparse. "Pedimos disculpas por el lenguaje utilizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hablaba con los periodistas antes de partir hacia la cumbre de la OTAN a bordo del Air Force One", señala el locutor.

Un alto el fuego en entredicho

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán, que habían acordado un frágil cese de las hostilidades mediado por Trump. Sin embargo, el acuerdo se ha visto sacudido por acusaciones mutuas de violaciones. Las autoridades iraníes han asegurado que responderán "de manera decisiva" tras acusar a Israel de romper la tregua. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha declarado que sus fuerzas armadas están en alerta.

Francis Chung - Pool via CNP Donald Trump

Por su parte, Israel ha denunciado que Irán incumplió el alto el fuego al realizar ataques con misiles horas después de su firma. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha emitido nuevas órdenes militares, mientras que Teherán insiste en que fue Israel quien bombardeó su territorio en tres ocasiones hasta las 9:00 hora local, según informó la televisión estatal iraní citando al cuartel general militar Khatam al-Anbiya.

Las declaraciones de Trump reflejan la frustración de Washington ante la escalada, aunque su lenguaje crudo ha vuelto a acaparar titulares. Mientras tanto, el ministro de Finanzas israelí, Betzalel Smotrich, ha avivado los temores de que el conflicto continúe al advertir en la red social X: "Teherán temblará".

La situación sigue siendo volátil, y el futuro del acuerdo de paz parece más incierto que nunca. Mientras las cadenas de noticias ajustan sus protocolos para evitar nuevos incidentes, las palabras de Trump han dejado en evidencia la fragilidad de la diplomacia en uno de los conflictos más explosivos del mundo.