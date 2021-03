Bertín Osborne cuenta qué decisión de su matrimonio con Fabiola rectificaría si pudiera: "Me engañaron"

Bertín Osborne está de rigurosa actualidad después de que se confirmase su ruptura con Fabiola. El presentador y artista está centrado en su profesión y así lo demuestra cada semana en el programa 'El Show de Bertín' de Canal Sur, donde cada semana los rostros más conocidos de nuestro país pasan para charla con Bertín de los asuntos más curiosos de sus trayectorias y también de la vida general.

Bertín Osborne vive uno de los mejores momentos profesionales, con multitud de proyectos en televisión que le permiten seguir creciendo en este medio de comunicación, siempre con el toque particular que le da a sus formatos para convertirlos en únicos. Al programa que tiene en Canal Sur se suma también el programa que tiene en Mediaset, 'Mi casa es la tuya', por el que han pasado rostros muy conocidos y de rigurosa actualidad como Rafael Nadal o políticos como Santiago Abascal y Pablo Casado.

Bertín Osborne se sincera en 'El Show de Bertín'

Pero esta semana en 'El Show de Bertín', el presentador no ha dudado en narrar uno de los momentos que le gustaría borrar de su mente y que tiene una relación directa con la que ha sido su esposa: Fabiola. El cantante ha contactado con Ale Alcántara, que está a punto de ser padre, para saber cómo se está preparando para el momento. En este punto, Bertín Osborne le ha dado una recomendación por si decide acompañar en el quirófano a la madre de su hijo.

El momento más complicado de Bertín Osborne

Parece que este momento, aunque ha sido uno de los más felices de su vida, ha marcado de lleno a Bertín Osborne de lleno desde que nació su último hijo, Carlitos. Así lo ha explicado el propio presentador refiriéndose al momento en el que acompañó a Fabiola en el quirófano.

"¿Qué necesidad hay de meterse dentro? A mí me metieron una vez y me engañaron, hombre, con Carlitos, mi último. Me dijeron 'Entra aquí' y yo agarrado a la manita. Yo me escondí detrás de la cabeza para no mirar y le decía al médico que cuando parecía que la cosa se ponía fea me lo dijera para irme. De repente salió, pero no veas el bicho. Salió aquello y yo no quería mirar. Se lo pusieron a Carlitos en el pecho como si fuera un pescado. Y el niño, mira que mono es ahora, pero no he visto niño más feo". Tras este comentario, Bertín Osborne le recomendó al padre de la criatura que no se le ocurriese mirar si entra en el quirófano: "No se te ocurra mirar, que horror de experiencia".













