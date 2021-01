Bertín Osborne expresa su declaración de amor más sincera: "Me corto la coleta"

La separación entre Bertín Osborne y su mujer Fabiola Martínez ya es un hecho. Atrás quedan veinte años de amor y respeto entre ambos, y es algo que Bertín ha dejado claro en los últimos días. Su historia de amor termina pero no la admiración y los sentimientos que hay entre ambos.

De hecho, el presentador de "Mi casa es la tuya", que emite Telecinco, muy poco dado a dar explicaciones sobre su vida privada, ha publicado unas palabras sobre Fabiola que muchos han entendido como una auténtica declaración de amor hacia la madre de sus dos hijos.

"NO VOY A ENCONTRAR A NADIE IGUAL"

Bertín se ha sincerado y ha dejado sus sentimientos hacia su mujer muy claros: "Es la mujer mas íntegra, independiente y brillante que he conocido. No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar mas. Me 'corto la coleta' como los toreros."

De hecho, la pareja sigue teniendo una buena relación. Unas horas después de conocer la noticia, el propio Bertín acudía al que hasta ese momento había sido el domicilio familiar para visitar a Fabiola y a sus dos hijos.

El artista andaluz también ha desvelado un detalle de su relación que hasta ahora desconocíamos: Y es que Fabiola le puso una condición antes de convertirse en su mujer: "Quiero separación de bienes. Me lo exigió ella. Yo, la verdad, es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición".

LOS MOTIVOS DE LA RUPTURA ENTRE BERTÍN Y FABIOLA

La noticia saltaba en el plató del programa 'Viva la vida', que presenta Emma García en Telecinco, y dejaba a muchos sorprendidos, aunque los colaboradores apuntaban que ya habían escuchado rumores de crisis en el matrimonio. La presentadora adelantaba que una pareja muy conocida y querida ponía fin a su relación.

Ante la publicación de la noticia, fue el propio Bertín Osborne quien emitió un comunicado para aclarar los motivos de su ruptura: "Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo..."

En este comunicado, Bertín Osborne no habla en ningún momento de terceras personas ni de que se haya terminado el amor entre ambos: "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades".

