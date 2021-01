La inesperada condición de Fabiola a Bertín Osborne cuando se casaron que cobra sentido en su separación

Bertín Osborne ha querido responder a las declaraciones de su ex mujer Fabiola Martínez, con la que ha compartido dos décadas de su vida y con la que tiene dos hijos en común.

El artista quiere dejar muy claro cómo es la mujer de la que se enamoró hace más de veinte años y con la que decidió empezar una nueva etapa. Para ello, Bertín Osborne cuenta un detalle desconocido hasta la fecha. Bertín explica ahora lo que ella le respondió cuando él le pidió matrimonio: "Antes de casarme, cuando le pedí matrimonio, me contestó poniéndome una condición: “ quiero separación de bienes". Me lo exigió ella. Yo, la verdad, es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición".

LA PROPUESTA DE FABIOLA

Bertín explica además que en estos momentos tan difíciles, ella es quien le ha dicho: “ Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me sé buscar la vida y no quiero nada. Tú, ocúpate de tus hijos. Nada más. Además, me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos “, ya que la casa donde vivían en familia era alquilada.

Y termina con unas emocionantes palabras sobre la venezolana: "Esa es Fabiola. La mujer más integra, independiente y brillante, que he conocido. No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más. Me “ corto la coleta “ como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. ¿Lo demás ? ¿Para qué?"

"QUE NADIE BUSQUE TRES PIES AL GATO"

Además, el artista andaluz ha aprovechado para pedir el máximo respeto para la pareja en estos difíciles momentos que atraviesan tras decidir emprender sus vidas por separado: "Nuestra separación es bastante aburrida, así, que, por favor, no le busquen tres pies al gato porque, nuestro gato tiene cuatro, siempre ha tenido cuatro y siempre tendrá cuatro".

Respecto a los rumores que están apareciendo ahora sobre a su patrimonio, el presentador del programa que emiteTelecinco, "Mi casa es la tuya", se ve obligado a dar explicaciones: "Tanto la casa de Madrid, como la de Marbella son alquiladas. NO SON MÍAS. No pertenecen a ese patrimonio amasado del que hablan los medios". Y aclara, "Con respecto a mi patrimonio, tengo el que tengo, trabajando como un burro desde hace 45 años porque no me han regalado nada y es bastante más modesto."

