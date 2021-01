Bertín Osborne señala a Arús como culpable de su último revés: "Sin querer hacer sangre"

Desde el pasado domingo, Bertín Osborne ha acaparado todos los medios de comunicación al anunciar su repentina separación con Fabiola, lo que dejó atónitos a los seguidores de la pareja. Fue en 'Viva la vida' donde se dio la noticia. Nada más empezar el programa, Emma García adelantó que una popular pareja muy querida había decidido poner fin a su matrimonio. Tras minutos de incertidumbre, se confirmó que se trataba de Bertín Osborne y Fabiola Martínez.

Esto se corroboró con un comunicado enviado por el propio presentador: "Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo... No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión", comenzó diciendo. "Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y, como madre, es literalmente única", declaró, dejando claro que ha sido una decisión consensuada y que su relación seguirá siendo buena.

A raíz de esto, la pareja no ha dejado de ocupar los debates del espacio del corazón con diversas especulaciones, lo que los protagonistas pidieron que no se hiciera. Es por esto por lo que, este domingo, Bertín ha querido pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, lo que dijo que no haría.

"Queridos amigos, nuestra separación es bastante aburrida, así que, por favor, no le busquen tres pies al gato porque, nuestro gato tiene cuatro, siempre ha tenido cuatro y siempre tendrá cuatro. Ahora le toca el turno a las especulaciones económicas de nuestra separación", comenzó diciendo, ya que pidió que no se le diera más bombo a una decisión que se había tomado de mutuo acuerdo.

"No es mi intención crear polémica, ni corregir a nadie, pero creo que sería bueno para todos y especialmente para la profesión periodística, aunque sea de la vertiente corazón, dar las noticias veraces y contrastadas en vez de hacer 'corta y pega' de refritos antiguos", comentó.

"Han publicado algo, que ya rectifique hace dos años, que no tengo más remedio que puntualizar, sin querer hacer sangre, ya que le tengo respeto y cariño al medio, La Vanguardia, y al que firma el reportaje, que trabaja en un programa de TV del que, tanto yo, como Fabiola y Carlitos somos seguidores asiduos todas las mañanas y que nos parece genial, igual que su presentador, Alfonso Arús, al que conozco desde mis principios", señaló.

Bertín corrige a Arús

"Dice, que el patrimonio que 'he amasado' es cuantioso. Explica que soy propietario de nuestra casa de Madrid, de otra en Marbella donde se grabó hace dos años el programa de tv y de la finca de Sevilla donde vivo. Por segunda vez en dos años vuelvo a rectificar la noticia, (ese es el peligro del 'corte y pega' ), para decirle que , tanto la casa de Madrid, como la de Marbella son alquiladas. NO SON MÍAS", concretó.

"No pertenecen a ese 'patrimonio amasado' al que se refiere. La finca de Sevilla sí, aunque, vaya por Dios, dice que está o ha estado embargada. Pues no, tampoco. No lo está y nunca lo ha estado. Está hipotecada, si, como tantas otras, pero no embargada (hay una diferencia)", continuó explicando.

"Con respecto a mi patrimonio, tengo el que tengo, trabajando como un burro desde hace 45 años porque no me han regalado nada y es bastante más modesto. Con respecto a Fabiola decirle lo siguiente: Antes de casarme, cuando le pedí matrimonio, me contestó poniéndome una condición: 'quiero separación de bienes'. Me lo exigió ella. Yo, la verdad, es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición", aclaró, dejando a Fabiola fuera de las polémicas.

"Ahora, en nuestra separación, Fabiola me ha dicho: 'Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me sé buscar la vida y no quiero nada. Tú, ocúpate de tus hijos. Nada más. Además, me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos'. (Esto es porque son alquiladas, recuerdas?) Esa es Fabiola. La mujer más integra, independiente y brillante, que he conocido. No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más. Me 'corto la coleta' como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. Lo demás ? Para qué?", concluyó el cantante.