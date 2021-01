Fabiola, la ex mujer de Bertín Osborne se sincera sobre su dura separación: "No es justo"

"Estoy leyendo cosas que no son ciertas, y tampoco son justas." Con estas palabras arranca la declaración de Fabiola Martínez. La mujer con la que Bertín Osborne ha compartido su vida durante veinte años ha hecho una confesión en su cuenta de Instagram para "evitar que se siga especulando" sobre su separación.

La venezolana ha explicado que cuando decidieron contraer matrimonio, lo hicieron mediante separación de bienes. Por tanto, "ninguno de los dos tiene ninguna obligación con el otro".

"NO TENGO NECESIDAD DE CONTAR ESTO"

"Muchos pensáis que qué necesidad tengo de contar estas cosas. No la tengo, pero me apetece porque creo que puedo aclarar y que no se siga especulando",seguía Fabiola.

Sobre la casa donde el matrimonio ha vivido durante años con sus hijos Carlos y Kike, Fabiola ha explicado que "es de alquiler y que por ahora ella y los niños permanecerán allí hasta que encuentren el lugar perfecto para instalarse. Ahora son otras circunstancias y ya tomaremos decisiones, no tenemos nada claro al respecto".

FABIOLA, SERENA Y ENTERA

A pesar del duro momento que atraviesa, la venezolana se ha mostrado entera y realista:"Probablemente vendrán tiempos complicados, una separación no es fácil. Pero hay que seguir, la vida sigue, evoluciona, crecemos, aprendemos, y en ese momento estoy ahora".

Tras el vídeo de Fabiola, fue Bertín Osborne quien dedicó unas palabras en Instagram para dejar muy clara la situación que ambos atraviesan y explicar algún que otro detalle que pone en valor la integridad de Fabiola, la mujer con la que ha compartido su vida durante más de veinte años.

LA CONDICIÓN DE FABIOLA A BERTÍN

Bertín ha explicado que antes de casarse, cuando le pidió matrimonio, Fabiola le puso una condición: 'Quiero separación de bienes. Me lo exigió ella. Yo, la verdad, es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición. Ahora, en nuestra separación, Fabiola me ha dicho: 'Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me se buscar la vida y no quiero nada. Tú, ocúpate de tus hijos. Nada más".

El presentador de "Mi casa es la tuya" cuenta también que Fabiola, la madre de sus dos hijos, le ha dicho que se quiere cambiar de casa. Su intención es mudarse a una casa más pequeña.Bertín termina diciendo sobre su ex esposa: "Es la mujer mas íntegra, independiente y brillante que he conocido. No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar mas. Me 'corto la coleta' como los toreros."

