El tierra trágame de Évole cuando Aznar le explica el papel de Ferreras informando de los atentados del 11M

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha concedido este domingo una de las pocas entrevistas que ha ofrecido a un medio de comunicación después de que dejara su cargo como líder del Ejecutivo. Esta entrevista coincide con la fecha en la que se cumplen 25 años de su primera victoria como presidente.

Para ello, se ha entrevistado con Jordi Évole en el programa que tiene el periodista catalán en La Sexta, en el que ha querido hablar de todos los asuntos que ocurrieron durante su presidencia y después de que él dejara su cargo activo en política.

Aznar reconoce que el PP no está en su mejor momento

Sobre la actualidad, por ejemplo, el periodista ha explicado que el partido que él dejó electoralmente estaba unido; algo que ahora no ocurre y que el expresidente, y durante años presidente de honor de la formación, mira con preocupación, ya que ha considerado que la formación que preside Pablo Casado no está atravesando "su mejor momento".

Asimismo, el que fuera presidente durante ocho años ha negado haber recibido sobresueldos durante su mandato y ha calificado como "inaceptable" cualquier caso de corrupción. En este sentido, el que fuera presidente del PP, no ha querido darle mucha importancia al traslado de sede anunciado hace semanas por Casado.

La reacción de #LoDeAznar cuando Évole le pregunta si es el 'J.M.' que señala Bárcenas en sus papeles https://t.co/nTMHbiCX12 — laSexta (@laSextaTV) February 28, 2021

"Ni la prosperidad, la democracia y la estabilidad de España se pueden escribir sin el PP. Está por encima de cualquier episodio concreto", ha expuesto, y ha calificado el cambio de sede de la calle Génova como una simple "mudanza".

El comentario de José María Aznar sobre Ferreras con el deja callado a Évole

Cuando el periodista Évole le ha preguntado sobre los atentados del 11 de marzo de 2004, los peores atentados que se han vivido en nuestro país a manos de un grupo terrorista, el expresidente ha defendido su papel así como el de su Gabinete. Ha explicado, ante las insinuaciones de Jordi Évole, que en su Gobierno nunca se quiso vincular a ningún grupo terrorista que no fuera realmente quien había causado tal desastre.

En este sentido, sin embargo, el expresidente del Gobierno ha pedido al presentador contar bien la historia, ya que "cuando se cuenta la Historia hay que contarla bien, porque si no no vale para nada", ha dicho. En este sentido, Aznar ha querido recordar unas palabras que pronunció el ahora presentador de 'Al Rojo Vivo' en aquel momento, aunque no lo ha mencionado directamente.

"Yo recuerdo muy bien la voz de una persona en una emisora de radio, aquí delante tengo las fotos de tres de los terroristas del grupo terrorista de ETA que esta mañana ha atentado en Madrid. En La Sexta es muy conocido. Con el director de la información en aquel entonces de la Cadena SER de entonces", ha dicho. Un comentario con el que ha dejado callado a Évole.

