Jordi Évole saca a Ferreras de sus casillas en La Sexta cuando le cuenta lo que Aznar opina de él: "Mentiroso"

El periodista Jordi Évole sacaba de sus casillas este viernes al presentador de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, al comentarle el recado que le ha dejado el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en la entrevista que se emite este domingo. Lo hacían precisamente en el programa matinal de La Sexta, en el que adelantaban los temas que se tratarían en la próxima edición de 'Lo de Évole', el espacio de entrevistas de Atresmedia.

Este domingo, 'Lo de Évole' regresa a la parrilla con una entrevista muy esperada. Tras años insistiendo, Évole ha logrado entrevistar a Aznar, lo que muchos otros espacios no han logrado. Como consecuencia, el conductor del espacio, tras pasar por 'El Intermedio', 'Liarla Pardo' y 'El Hormiguero', ha raelizado también una conexión en directo con 'Al Rojo Vivo' para avanzar a Ferreras como vivió su conversación con el expresidente del gobierno.

"¿Cómo fue en el trato contigo?", se interesó el conductor del programa de laSexta. "Muy bien. La verdad, es que no puedo quejarme del trato. Creo que lo más previsible es que era una entrevista de Aznar conmigo que acabase mal. Y, como a mí no me gusta ser previsible, intentó por todos los medios que eso no fuese así", comenzó diciendo Évole.

"Le pregunte, creo, todo lo que tenía que preguntarle... Seguramente, alguna cosa se me pasó y ya me lo recordarán el domingo, pero creo que en el preguntar y el repreguntar no tiene que haber ningún problema por parte del entrevistado y, en este caso, no lo hubo", aclaró. "Aznar pudo ver imágenes, desde la boda de su hija hasta declaraciones de Acebes en los días posteriores del 11-M, a la corrupción del Partido Popular, al cambio de sede... Y, por supuesto, a la monarquía", adelantó Évole, haciendo un breve resumen de lo que se hablará en la entrevista.

#Ferreras responde al mensaje de Aznar en 'Lo de Évole': "Tiene una tradición: mentir" pic.twitter.com/wpJB5nEejT — TVMASPI (@sebas_maspons) February 27, 2021

"Y también algún recadito que te dejó a ti, Antonio", confesó Évole, logrando la reacción inmediata del presentador de 'Al Rojo Vivo'. "Hombre, eso tiene que ver seguro con el 11M, él tiene una tradición: mentir durante aquellos días. No sé si mantiene las mentiras. ¿O me espero a verlo?", respondió rotundamente Ferreras, aparentemente molesto por el comentario de su compañero de cadena.

"Espérate a verlo y ya el lunes, si acaso, contestas", le aconsejó Évole al presentador del espacio, dejando claro que debía ver la entrevista completa antes de reaccionar al comentario de Aznar. "Sí, seguro que sí. Pero conociéndole... Sobre el 11M, en ese sentido fue un mentiroso", concluyó Ferreras, haciendo caso al entrevistado. Acto seguido, el conductor de 'Al Rojo Vivo' dejó el tema y se interesó por la opinión de Aznar sobre la situación actual del PP.

"Estoy muy contento del tono de la conversación"

Fue la semana pasada cuando Évole lanzó la bomba del estreno de su programa en 'Liarla Pardo', mostrándose muy contento con el resultado. "Estoy muy contento del tono de la conversación", confesó el periodista, tras reconocer las claras "diferencias ideológicas" que existen entre ambos. "La entrevista transcurre por cauces de los que me alegro y me siento satisfecho", contó tras confesar que Aznar le dio la entrevista por ser "un buen español perseverante".

"¿Tú sabes que Aznar sólo ha entrado en LaSexta cuando se murió Adolfo Suárez?", le contestó Cristina Pardo muy sorprendida con su noticia. "¡No!", exclamó Évole, al no dar crédito ante las palabras de la presentadora. Además, el periodista adelantó cómo comenzaba la entrevista: "Le digo, 'señor Aznar, usted y yo seguramente votamos a partidos diferentes, celebramos goles de equipos diferentes e incluso no nos gusten los mismos papas, pero estoy feliz de que esté aquí con nosotros'".