Antonio Resines confiesa la alucinación que tuvo con Almeida durante su ingreso en la UCI: "Me perseguían"

Hace escasos días volvimos a ver a Antonio Resines en un acto público, completamente recuperado tras su mes y medio de ingreso hospitalario a causa de la covid-19. El actor era el encargado de dar el pregón de las fiestas más populares de la capital, momento en el que recibió el 'Fonendo de oro' en agradecimiento por su apoyo a la sanidad pública, además de un caluroso recibimiento por parte del pueblo madrileño.

Resines está retomando a pasos agigantados la normalidad y, después de reaparecer hace unas semanas en la presentación de su nueva serie, el actor se ha dado un auténtico baño de masas en Madrid, convertido en un castizo chulapo y en el encargado de dar el siempre esperado pregón que da el pistoletazo de salida a las fiestas de San Isidro.

Y es que el pueblo madrileño no dudó en acercarse a la plaza de la Villa para dedicar una calurosa ovación al popular intérprete, que visiblemente emocionado, y con la gorra típica de chulapo, comenzaba su pregón recordando al mítico Luis García Berlanga. "Vivir en Madrid es un placer y un lujo" confesaba, invitando a la gente a "celebrar por todo lo alto" pero "con cabeza y precaución", las fiestas de San Isidro: "Son días para tirar la casa por la ventana, armar la Marimorena y ser más chulo que un ocho".

Acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, entre otras autoridades, Resines se ganaba los aplausos del público nuevamente al asegurar que lo mejor que tiene Madrid, "sin lugar a dudas", son "los madrileños". Precisamente del alcalde se ha acordado en su visita a 'La Sexta Noche', este sábado, durante la cual ha recordado algunos de los episodios más duros que vivió durante sus más de 20 días en la UCI.





El episodio más duro de Resines en la UCI

En este periodo, Resines sufrió varias alucinaciones y, en una de ellas, aparecía Martínez-Almeida, un hecho que atribuye a que había visto al alcalde unos días antes. Como ha explicado desde el plató de La Sexta, se le ocurrió, "en un delirio, que para una deuda que tenía contraída con la casa Windsor tenía que buscar un avalista porque yo no tenía dinero para pagarles".

Y el avalista "perfecto" era, en su alucinación, el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, la historia no acababa del todo bien, ya que "la cantidad eran 12.000 millones de euros al mes y cuando le dije al Ayuntamiento de avalista, los que me perseguían y me querían matar me dijeron que era imbécil".