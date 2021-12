Carlos Sobera revela si Martínez-Almeida está dispuesto a ir a 'First Dates': "Buen candidato"

Hace unos días aparecía un vídeo montaje en las redes sociales en el cual convertían al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en un participante de 'First Dates'. En las imágenes se recuerda una de las frases más reconocidas del político adaptada al contexto y la temática del concurso, es decir, lo divertido es que aparece el alcalde pronunciando frases que él ha dicho durante una de sus últimas entrevistas en televisión.

"Ser alcalde, ser soltero y tal cual, ser el primero que hay en Madrid... pues igual puede llamar la atención. Y yo creo que a la gente, con mi físico le extraña que no ligue" o "No, soy un tradicional. ¿Quieres que te cante los artículos de la Constitución, por ejemplo?", son algunas de ellas, sacadas de su última visita a 'El Hormiguero'.

El propio alcalde ha compartido el vídeo, que se hizo viral en pocas horas, en su perfil de Twitter con la frase: "Técnica de conquista infalible", demostrando, una vez más, el buen humor que le caracteriza. Aprovechando la ocasión, desde 'Todo es mentira'han querido hablar con su compañero de Mediaset, Carlos Sobera, respecto al vídeo y la conversación generada en redes sociales al respecto.

Técnica de conquista infalible. https://t.co/ADophyc1mm — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 16, 2021





Carlos Sobera relata la conversación con Almeida en la que le invita a 'First Dates'

Marta Flich, que capitaneaba en este momento el programa, daba paso a un vídeo que explicaba la situación y más tarde conectaba con Sobera, al que le preguntaba directamente cómo había sido la situación en la cual él le propuso al alcalde acudir a su programa. El presentador no tuvo ningún repaso en explicar, con todo lujo de detalles, lo sucedido.





"Él me hablaba mucho del programa, me decía que le gustaba mucho y yo le invité abiertamente. Le dije, cuando quieras Alcalde, te abrimos las puertas del programa y de Mediaset para que vengas", aseguraba Carlos Sobera. Sin embargo, también ha contado que siempre que se lo propone, el alcalde "termina rechazando la proposición". Según la opinión del presentador, Martínez-Almeida "está cobarde con este tema" y eso que "es valiente para muchas cosas, pero para esto no lo está del todo".

Tras un par de chascarrillos por parte de Marta Flich, Sobera añadía que cree que Almeida "tiene miedo al compromiso", ya que piensa que le van a buscar a "la mujer perfecta" y va a tener que casarse con ella, y él "no quiere". Durante la conversación también estaba presente en el plató de Celia Villalobos, que no ha podido contener la risa ante la conversación. Flich le ha preguntado entonces: "¿Tú crees que sería un buen candidato para ir a 'First Dates'?". Y su respuesta ha sido clara y sin titubeos: "Sí, yo creo que como todos los solteros recalcitrantes, el compromiso, de eso nada, estoy con Carlos".