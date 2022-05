Susto en 'El Hormiguero': Antonio Resines sufre un accidente que obliga a Pablo Motos a cortar la sección

El pasado 23 de diciembre, Antonio Resines fue ingresado en la UCI como consecuencia del coronavirus. El actor estuvo ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón por una neumonía bilateral provocada por el covid y logró volver a su casa el 10 de febrero. Tras varias semanas de reposo, el actor ha vuelto a recorrer los medios de comunicación para comentar cómo se encuentra y promocionar su último proyecto, 'Sentimos las molestias'.

El primer espacio que visitó, a través de una videollamada, fue 'El Hormiguero', donde confesó que tiene una "atrofia del 80%" y tuvo que depender del andador, pero asegura que "se recuperará" después de un proceso "lento y complicado". Posteriormente, visitó 'La Resistencia', donde ya mostró una ligera mejora al necesitar solo el apoyo de una muleta. Ahora, el actor ha vuelto al programa de las hormigas, pero, esta vez, de manera presencial y para volver a ejercer como colaborador además de como entrevistado.

La noche del miércoles, Pablo Motos recibió a Antonio Resines con motivo de la promoción de 'Sentimos las molestias'. Tras hablar sobre la nueva ficción que protagoniza, Resines hizo un importante alegato a favor de la sanidad pública. Asimismo, recordó su paso por la UCI, concretamente el sueño que tuvo estando en el hospital con la familia real británica y el alcalde de Madrid.

"Mi mujer me dijo que me vio ponerme de color gris antes de llamar a una ambulancia y llevarme a urgencias. Allí tuve delirios con Hitler, Mussolini y Franco. Les llamaba Adolfo, Benito y Paco", comenzaba contando el intérprete. "Siempre has tenido muy raros, mira en Los Serrano...", bomeaba Pablo Motos. A raíz de esto, Resines desveló lo mucho que la animó uno de los médicos que le cuidaban: "No sabes la de veces que usé el truco de la escobilla del wc con mis hijos", le dijo. De igual manera, el sanitario le dijo que todavía no podía morirse porque le necesitaban. "Me pegó un subidón que aquí estoy", reconocía el actor, mostrándose muy agradecido.





"Vamos a dejarlo porque te matas"

Acto seguido, como forma de celebrar su vuelta al plató de Antena 3, Resines volvió a ponerse al frente de la sección que tiene como colaborador, 'El jefe', en la que Trancas y Barrancas leen las noticias de la actualidad y él determina si están bien o mal dando un martillazo con un mazo. No obstante, este momomento tuvo que ser cortado por el presentador al terminar en accidente.

Esto se dio cuando las hormigas pusieron sobre la mesa el "ser millonario y comprarse una red social". Ante esto, el entrevistado tuvo muy clara su respuesta, tanto que destrozó el pulsador a martillazos. Como consecuencia, uno de los trozos de plástico le saltó a la cara y, a pesar de las protecciones que lleva en la cara, se hizo sangre. De pronto, el actor se quejó de dolor y el presentador se mostró muy preocupado.

Resines se limpió para continuar con normalidad, pero el actor volvió a hacerse daño. En ese momento, el conductor del espacio decidió poner fin a la sección para no poner más en peligro a Resines, teniendo en cuenta su estado físico actual. "Vamos a dejarlo porque te matas. Te has librado de un imposible y al final mueres aquí", señalaba Motos.

