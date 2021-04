Acusan al equipo de 'El Hormiguero' de saltarse el cierre perimetral y un colaborador responde: "Anda que..."

Este jueves, Pablo Motos compartía una storie a través de su perfil en Instagram en el que estaba con parte del equipo que compone 'El Hormiguero'. Junto a una gran paella, esto era lo que decía el periodista: "Pues aquí estamos. Mirad qué amigos y mirad el asunto". El asunto al que se refería (valga la redundancia) era esa comida que iban a disfrutar todos juntos. Un tuitero ha criticado este vídeo asegurando que Nuria Roca, Pablo Motos y Juan del Val se estaban saltando el confinamiento y que se encontraban en Marbella.

Del Val no ha podido reprimirse y ha respondido esta tarde a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "¡¡¡Marbella!!!" escribía junto a emojis de carcajadas. Una forma de negarlo totalmente. Además, varios usuarios localizaban el lugar en el que se encontraban: Chinchón, un municipio madrileño que vive unos días de mayor afluencia precisamente por la Semana Santa y el cierre perimetral.

Por tanto, esa acusación estaría totalmente desmentida por parte del guionista. "Jajajaja, qué risa", "Ya te vale Juan, ya te vale" o "Policía de balcón, vive y deja vivir", eran algunos de los mensajes que respondían a esa denuncia del tuitero, en el que aseguraba que parte del equipo que conforma 'El Hormiguero' no estarían acatando las recomendaciones sanitarias y las medidas impuestas para frenar la propagación del virus.

'El Hormiguero': salen a la luz los motivos por los que no vemos a Pablo Motos en Antena 3 esta semana

'El Hormiguero' es un programa de entretenimiento y humor que se emite de lunes a jueves tras el informativo, pero en el que también se hacen eco de la actualidad, con espacios de actualidad en los que participan la presentadora Cristina Pardo o el guionista Juan del Val, y siempre tratando los temas desde un punto de vista más informal.

El presentador del espacio Pablo Motos, ha vuelto a preocupar por su estado de salud a sus seguidores después de que este fin de semana haya compartido un vídeo en el que iba camino al hospital. "Hola, son las 10 de la mañana. Me ha salido un orzuelo terrorífico y mi amigo Fernández-Vega me ha dicho que venga que me va a hacer algo, así es que allá voy", describía en un vídeo subido a Instagram.

Este, sin embargo, no ha sido el motivo por el que esta semana no estamos pudiendo ver 'El Hormiguero'. Como en años anteriores, la cadena ha decidido tirar de reposiciones con motivo de la Semana Santa, por lo que no habrá nuevas entregas a lo largo de toda esta semana.