Una mujer vuelve a hablar 18 años después de sufrir un ictus gracias a la IA: con un implante cerebral y un avatar digital

Una tarde de 2005 la vida de Ann cambió para siempre. La canadiense sufrió un ictus del tronco encefálico que la dejó gravemente paralizada, perdiendo el control de todos sus músculos y sin poder respirar.

Ann tenía 30 años, casada desde hacía 20 años y con una hija de 13 meses y un hijastro de 8 años y era profesora de matemáticas de secundaria de Canadá.

18 años después, Ann ha vuelto a hablar gracias a implante cerebral desarrollado por investigadores de la Universidad de California en San Francisco y la Universidad de California en Berkeley, con los que la canadiense ha estado colaborando.

Los científicos consiguieron mejorar el dispositivo (tras diez años de trabajo), conocido como interfaz cerebro-ordenador (BCI, por sus siglas inglés), con algoritmos de inteligencia artificial (IA) que descodificaban las frases a medida que la mujer las pensaba y luego las pronunciaba en voz alta utilizando una voz sintética.

Así lo recoge el estudio que ha compartido la propia universidad estadounidense y que recoge la revista 'Nature Neuroscience',subrayando que “es la primera vez que se sintetizan el habla o las expresiones faciales a partir de señales cerebrales”, tras comprobarlo el 23 de agosto de 2023.

Se trata de un gran avance frente a slos sistemas ya existenes en este campo, porque este método puede detectar palabras simultáneamente y convertirlas en voz en menos de tres segundos.

Como explica el doctor Edward Chang, director de neurocirugía en la UCSF, “nuestro objetivo es restaurar una forma de comunicación plena y corporal, que es la forma más natural de hablar con los demás”.

Un gran avance científico que no ha dejado indiferente a nadie y que en 'Herrera en COPE' esta semana hemos querido conocer más a fondo con la ayuda de Gloria Villalba, neurocirujana del Hospital del Mar de Barcelona.

Antes, vemos la primera conversación que gracias a esta investigación y el desarrollo de este prototipo, Ann pudo mantener con su marido 18 años después de sufrir el ictus e intensos años de trabajo.

Recalca Villalba que con la “bioingeniería y la inteligencia artificial” ya se lleva trabajando años, enfatizando que en el caso de Ann "lo que ha cambiado es la velocidad de procesamiento, es decir, que entre lo que Ann quiere decir, lo que piensa y el lenguaje, pues sea lo más rápido posible".

Como fruto de ese avance, recuerda la neurocirujana que "hace 15 años esto iba por minuto y una palabra, entonces era inasumible", ahora permite que sea "a ritmo casi como el de la conversación que estamos teniendo".

Sin olvidar que el dispositivo desarrollado por estos científicos estadounidenses "ha incorporado una inteligencia artificial para ver cómo con vídeos de esta paciente, de cuando podía hablar, ver el tono de su voz para simularlo en la voz que sale de la computadora", como vemos en el vídeo.

Ante esta expectativa y la esperanza que pueda provocar en pacientes que han sufrido ictus, la doctora precisa y quiere dejar claro que esta paciente "no tuvo un ictus en la zona del lenguaje, lo que ha permitido que aunque no podía hablar por el ictus, no podía vocalizar... Sí que su zona donde procesa el lenguaje hablado y escrito estaba intacto"..

Para entender la magnitud de este logro, Villaba explica que "lo que distingue a los sistemas basados en los sistemas de BCI, de interfase cerebro computadora, es que siempre consisten en tres partes".

La primera partes es la que "que el neurocirujano coloca una tira de electrodos sobre la superficie donde se quiere trabajar". En el caso de Ann, en la zona de lenguaje; aunque también puede hacerse en la zona de movilidad, de visión... según el daño que ha sufrido el paciente.

En la segunda fase, sigue explicando la neurocirujana, “se coloca sobre, que es la parte más importante, que es la que descodifica lo que las neuronas quieren decir. Y ese es el trabajo fundamental de los ingenieros. Y esta parte se coloca sobre el cuero cabelludo”.

Y, por último, “con u cable unido al ordenador, en este caso, sale una imagen virtual de un muñeco con la voz del paciente”.

Por tanto,tres fases en las que hay que recalcar la importancia, sobre todo de la segunda que es “donde realmente está el kit de la cuestión, en la rapidez y finura de hacer la descodificación de lo que dicen las neuronas”.

También iniste Gloria Villalba en que esta investigación, este avance, “es un ensayo clínico”.