El trastorno psicológico “grave” que puede acarrear el uso de la inteligencia artificial: de tratamiento difícil

La inteligencia artificial cada vez tiene más peso en nuestro día a día. Le preguntamos al asistente de voz, sea cual sea, cómo cocinar, el tiempo, qué series recomienda... Podemos, incluso, tener conversaciones casi sobre cualquier tema.

Y eso hace que, a pesar de que no están programados para tener emociones, sea la compañía de muchas personas que viven solas. Este concepto va más allá. Hay empresas que trabajan para desarrollar sistemas que permitan imitar el comportamiento y los pensamientos humanos con el fin de otorgar una compañía que otro ser humano no puede dar.

Ya hay plataformas que te ofrecen hacer una videollamada con una persona cuyo rostro está alterado para que sea igual al de un fallecido, por ejemplo, y te hagan hablar con alguien al que hace mucho tiempo que echas de menos.





Si entras en páginas como Youtube puedes ver varios experimentos que se han hecho con gente que recrea cómo sería esa charla con sus seres queridos que ya no están. Y todo

Entramos en Internet, cogemos una foto y mediante una aplicación gratuita, en unos segundos esa cara cobra vida. Con esa persona empiezas a tener charlas y a revivir momentos.

Sin embargo, aunque pueda parecer una idea de lo más romántica, lo cierto es que puede acarrear graves consecuencias psicológicas que pueden desembocar en verdaderos trastornos.

Además, si esto fuera poco, puede haber graves consecuencias éticas y legales.

El trastorno psicológico que podría ser grave

Aurora García Moreno es neuropsicóloga y explicaba en 'La Linterna' que esto de “resucitar” a personas fallecidas a través de la inteligencia artificial es, en realidad, “un disparate”. Y no precisamente por las consecuencias éticas que existen, sino porque puede ser muy duro psicológicamente para las personas que transitan un duelo.

“Si una persona comienza a interactuar con frecuencia con este tipo de simulaciones, lo que en un primer momento podría hacer que la persona sintiera cierto alivio emocional, lo más probable es que en muy poquito tiempo va a generar unas emociones negativas, pero muy intensas” comenzaba diciendo la experta.

Como ella misma expresaba, este tipo de interacciones puede, incluso, impedir el proceso de duelo. “Va a dificultar la aceptación de esa pérdida. No se va a dar la oportunidad de aprender a vivir con el recuerdo de esa persona fallecida. En muchos casos también va a desencadenar cierta dependencia, va a interferir en la manera de entender qué es la muerte” decía.

Y no solo eso, sino que, en situaciones más extremas, puede incluso acarrear problemas psicológicos graves. “Puede llevar incluso a estados depresivos, a paranoias, incluso a muchas personas a padecer psicosis. Y también podría intensificar los sentimientos de culpa por esos conflictos que a lo mejor no se han resuelto con esa persona fallecida” explicaba.

“Ya no solo a la pérdida, sino también a ese proceso de duelo. Porque el vínculo emocional con esos seres queridos que han fallecido involucra regiones del cerebro que están asociadas con la empatía, con la regulación emocional, incluso con la memoria. Por lo tanto, ojo que es algo muy grave” decía la psicóloga.

Qué hacer para evitar tener estos trastornos

Como explicaba la doctora, un duelo no resuelto puede ser letal para las personas.

“Va a afectar a la estabilidad emocional, provocando ansiedad, estrés, incluso estrés postraumático. Y no solo tendría unas consecuencias para los adultos, porque imagínate aquellos niños pequeñitos que hayan perdido a una mamá, a una papá, a un abuelito, a un hermanito, y de algún modo quisieran hacerles que tuvieran un contacto con esa persona fallecida. Imagínate el grado de confusión que les puede provocar a estos niños” decía la doctora.

Pero, ¿quién tiene el derecho a utilizar la voz o la imagen de una persona fallecida? Porque se puede también manipular la identidad porque puede darse la posibilidad de crear mensajes o comportamientos que no se corresponderían con la manera de actuar de esa persona.

Sin embargo, si tenemos la intención de seguir usando la tecnología, tenemos que tener ciertas cosas en cuenta.

“Tienes que empezar a adquirir conciencia de que la persona ya no está y quien te va a responder va a ser una maquinita. Y probablemente te va a decir cosas que tú no quieres oír. Y sobre todo, cuando esas respuestas no sean la esperada, puede hacer a la persona sentirse muy mal. Y podrían abrirse heridas, reaparecer miedos, incluso pensamientos intrusivos” sentenciaba.