Dejan su coche en un parking de Marbella y lo que pagan por dos horas desata un acalorado debate en redes sociales

Un vídeo publicado en TikTok por la presentadora de televisión Nagore Robles (@nagore_robles en TikTok) se ha convertido en uno de los más comentados de los últimos días. En él, ella y unos amigos se sorprenden al descubrir que dos horas de estacionamiento en el parking de un hotel les cuestan nada menos que 61 euros. El vídeo ha generado un debate en redes sociales sobre los precios de los aparcamientos en zonas turísticas exclusivas.

Una factura inesperada

Nagore Robles, acompañada de la influencer Susana Molina (más conocida en Instagram como @susanabicho) y dos amigos, regresaba al aparcamiento del hotel tras haber dejado el coche por un par de horas. Al introducir el ticket en el parquímetro, el grupo se quedó atónito al ver reflejada en la pantalla una tarifa que nadie esperaba: 61,00 euros.

"Esto es coña, ¿no? No te puedo creer. ¿Cuánto tiempo hemos estado? ¿Una hora? ¿Dos horas...?", dice uno de los chicos, visiblemente incrédulo. Entonces, Susana advierte a Nagore: "¡Escucha, págalo ya, que esto va sumando!". Los amigos, entre carcajadas nerviosas, temen que el contador alcance los 70 euros.

Cargando…

Críticas y comentarios en redes

El alto precio no solo sorprendió a los protagonistas del vídeo. En la sección de comentarios de la publicación, muchos usuarios compartieron sus experiencias en Marbella, asegurando que los precios varían mucho según la zona. Algunos apuntaban que en áreas como la Milla de Oro o Puerto Banús las tarifas se disparan.

Michelle Chaplow / Alamy Stock Photo Puerto Banús, Marbella. Una de las zonas más lujosas de la ciudad.

Además, el parking, el del hotel Alanda Marbella Hotel, acumula más de una veintena de reseñas negativas en Google Maps, donde los clientes se quejan precisamente de lo mismo: las tarifas excesivas.

El debate sobre el turismo de lujo

Este vídeo ha reabierto la conversación sobre la convivencia entre residentes, turistas y el modelo de ciudad que ofrece Marbella. Para muchos, los precios son una muestra del lujo y exclusividad con los que se identifica la localidad malagueña, mientras que otros consideran que se trata de un abuso injustificado que perjudica su imagen.

Un ejemplo es la usuaria Alquimiapura.360º, vecina de Marbella, que cuestiona la veracidad del vídeo: "No sé qué parking es ese, ni si es Marbella, pero jamás he pagado ni la mitad de la mitad por dos horas, ni en Banús". Pide aclaraciones para "no crear confusión a la gente" y critica que se repitan "falsas historias" sobre que la ciudad es solo "de ricos o de narcos".

Lo cierto es que, en el caso del vídeo, se refleja a la perfección cómo algunos lugares cuentan con tarifas abusivas para servicios que en otras zonas, no muy lejos de ellas, son mucho más baratos. Además, por otra parte, también refleja una situación que miles de personas han vivido alguna vez: la sorpresa —y, también, indignación— de enfrentarse a tarifas inesperadas al retirar el coche de un aparcamiento.