Va a por su coche en un parking de A Coruña y lo que encuentra le deja en el suelo: insultante

Seguro que en algún momento has oído hablar (o incluso te has enganchado) a dos de las series más míticas de la televisión española: Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Estas comedias no solo marcaron a toda una generación, sino que también retrataron, con mucho humor, una realidad muy reconocible: la convivencia (y sus enredos) en una comunidad de vecinos.

No es que vivir puerta con puerta sea siempre un drama y surjan rencillas, pero seamos sinceros: los roces vecinales son casi inevitables. Tarde o temprano, a todos nos toca lidiar con ellos y encontrar la forma de resolverlos.

Alamy Stock Photo Comunidad de vecinos en Madrid, imagen de archivo

Desde el clásico goteo del tendedero del piso de arriba que arruina toda la ropa que has colgado tú, pasando por el repartidor que llama justo en la puerta equivocada (en el peor momento), hasta malentendidos tan absurdos como divertidos que acaban siendo el plato fuerte en la siguiente junta. ¿Te suena? Seguro que sí. Y si no lo has experimentado, tranquilo, porque ya te tocará.

Y si no se atajan a tiempo, mucho cuidado, que tu historia puede terminar en @LiosDeVecinos. Esta popular cuenta en X (antes Twitter) recopila algunas de las anécdotas más surrealistas que ocurren en comunidades de vecinos por toda España. Y créenos: hay historias que ni los guionistas más creativos se habrían atrevido a escribir.

Esta última ocurre en A Coruña, cuando el dueño de un coche fue a recogerlo a un parking del supermercado. Lo que vino detrás es, literalmente, historia.

Lo que encuentra que le deja en el suelo

A veces uno no actúa como el mejor conductor y eso es una realidad. Y no por nada, sino porque no cumple con todo lo que es correcto, como saltarte algún semáforo o aparcar mal.

Y en esto último, la verdad, hay mucha gente que tiene un máster. Seguro que tú también te has encontrado con alguno de estos conductores, que aparcan fuera de las líneas y que se pegan demasiado a tu coche, impidiéndote salir después.

Pues bien, cuando esto ocurre, los damnificados muchas veces deciden tomar la justicia por su mano y dar una lección al conductor que ha aparcado mal. Y eso lo hacen, ni más ni menos, que con una pequeña venganza.

En este caso, un conductor había aparcado mal en un parking del supermercado. Hartos de que no le dejasen pasar e impidiese la circulación del resto, uno de los vecinos decidió vengarse poniendo una nota que dejó al conductor en el suelo.

“Tío, ser calvo no te hace minusválido. Un abrazo, jefe” rezaba la nota que era, sin duda, un tanto insultando. Esta anécdota la ha recogido la cuenta de X, antiguo Twitter, @LíosDeVecinos.

Venganza en un parking de Valencia

Esta historia que recogía @LiosDeVecinos tenía lugar en Valencia, en Burjassot concretamente. Todo ocurría dentro de un parking de vecinos, y era a causa de un conductor.

Al menos, así se lo contaba uno de los vecinos a esta cuenta de las redes sociales. “Un vecino siempre aparca en una zona de paso del garaje molestando a los demás” empezaba escribiendo en su mensaje.

Así pues, le enviaba unas cuantas fotos pues, después de haber pasado unas cuantas veces y no dejar circular al resto de conductores, decidieron vengarse de este coche y el conductor.

Alamy Stock Photo Parking en Valencia

No se les ocurrió otra cosa que dejar una nota en el parabrisas con una foto de un gato, en donde se podía leer “hasta este gato aparca mejor que tú, deja de molestar con el coche”.

Pero la cosa no acabó ahí, porque decidieron ir un paso más allá y llenarle el coche de pegatinas. Como decía el vecino, han dejado el coche “fino”, y eso será complicado para el dueño del vehículo para quitarlas.

Eso daba una idea para otros conductores, que contaban que hay ciertas pegatinas especiales para este tipo de “venganzas”.