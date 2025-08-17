Celebran su cumpleaños en un local de Ibiza, llevan su propia tarta y, cuando se la van a comer, les quieren cobrar por algo insólito

Ibiza, una de las grandes joyas del Mediterráneo, es conocida a nivel mundial por sus espectaculares playas, su cultura rica y diversa, pero especialmente por su lujosa vida nocturna. Cada año, miles de turistas acuden a la isla en busca de ocio, música y experiencias únicas, sin embargo, el turismo en Ibiza vive en 2025 un escenario complejo.

A pesar de que la llegada de visitantes ha disminuido significativamente respecto a años anteriores, el gasto medio por turista ha aumentado, reflejando un cambio en los patrones y comportamientos del viajero, que pone a prueba la capacidad del sector para adaptarse. Esta situación, publicada por la popular cuenta de Twitter ‘Soy Camarero’, pone en el centro del debate la relación entre el turista, los precios y la calidad del servicio en un destino cada vez más exigente económicamente como Ibiza.

Un corte al nivel de la cena

En un restaurante situado en la zona de Santa Eulària, un grupo de italianos decidieron celebrar el cumpleaños de uno de ellos. La velada salió tal cual ellos tenían pensado, excepto por un factor, un cobro al que no habían sido informados. Los jóvenes decidieron llevar su propia tarta para compartir después de la comida.

Aunque el restaurante no puso inconvenientes para que lo trajeran, la sorpresa llegó con la factura: un cargo adicional de 27,50 euros por el corte de tarta. Esta práctica, realizada sin ninguna advertencia previa, generó malestar en un grupo que ya había gastado más de 600 euros en la celebración, el cual pudo comprobar en primera persona los lujos de la isla española.

Las redes cargan contra el local

El tuit cuenta ya con más de 114.000 visualizaciones y en él podemos encontrar opiniones de todo tipo. Algunos usuarios critican con dureza la falta de transparencia del restaurante, a la par que consideran que la carga es abusiva y hasta denunciable, debido a que nadie les había informado del costo extra: “4€ el botellín de agua, 5€ una Coca Cola, 12€ una copa de sangría. Seguir con sueldos de hace 20 años y normalizar estos precios es lo que no puede ser”, exclama un usuario de Twitter.

En el otro bando, los defensores del sector, argumentan que el uso de platos, cubiertos y servicio para cortar y servir la tarta, implica costos que deben ser considerados: “Sí han puesto cubiertos y platos para la tarta para 11 personas, cobrar 2.5 € x persona al menos no es descabellado”, siempre que el cargo haya sido comunicado con antelación. Esta opinión a pesar de ser una de las más apoyadas, refleja una minoría en los comentarios de la publicación.

Menos turistas pero no menos dinero

Los datos turísticos del primer trimestre de 2025, reflejan una caída importante en la llegada de turistas a la isla, con un descenso cercano al 18% en comparación con el mismo período del año anterior. La reducción afecta especialmente a los turistas internacionales, que decrecen más del 30%. Sin embargo, esta reducción en número ha estado acompañada por un incremento del 29% en el gasto medio diario por visitante, equiparando la balanza económica en la isla.

Esta subida de los precios, convierte a la isla en un lujo para los más pudientes, a la par que supone un reto, ya que Ibiza tendrá que adaptarse a recibir a menos gente, sin que esto suponga una pérdida en cuanto a servicios por parte de los visitantes, tanto extranjeros como nacionales.