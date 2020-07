El toque de atención de Carmen Porter al Gobierno de Sánchez por sus últimas declaraciones sobre el turismo

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha tenido una vuelta de vacaciones convulsa. Ante los rebrotes que sacuden al país y que ya es denominada por muchos como "la segunda ola del covid", la mano derecha del ministro de Sanidad ha hecho una referencia a una de las noticias de la semana que no ha gustado a muchos.

Preguntado en su comparecencia diaria por las medidas que han tomado países como Reino Unido, Alemania y Países Bajos de no recomendar a sus ciudadanos de acudir a España por los rebrotes que está habiendo, el epidemiólogo ha hecho unas polémicas declaraciones al explicar que esta restricción de países terceros "quita un problema" a España porque "nos protege" de más posibles casos.

Una afirmación que ha sentado especialmente mal al sector turístico y hostelero, que mira con preocupación las noticias que se están conociendo a cerca de esta recomendación de países terceros. Para estos colectivos la no llegada de turistas en pleno verano puede suponer la ruina, ya que muchos van a tener que echar la persiana si no hay un cambio de tendencia.

Las primeras palabras

El ministro de Sanidad ha intentado salir hoy en defensa de Simón, pero sin éxito. Salvador Illa ha querido explicar que las palabras de Fernando Simón pronunciadas ayer se deben entender en su contexto clínico, y no como un cargo político. No en vano, muchos medios e incluso líderes de diversos partidos políticos han señalado que este no es el camino más apropiado si el Gobierno de Sánchez quiere que sí vengan turistas a España.

De hecho, horas después de que Reino Unido anunciase sus nuevas recomendaciones sobre movilidad, Sánchez concedió una entrevista en 'Informativos Telecinco' donde quiso quitarle hierro al asuntoy tachar la medida como desproporcionada, ya que a su forma de entender España sí es un país seguro. Cosa que contrasta con las palabras de Simón horas antes.

Estas palabras son una irresponsabilidad y el Gobierno debe rectificarlas. Que países de nuestro entorno recomienden no visitar España no es "un problema que nos quitan", sino un auténtico obús contra millones de familias cuyo futuro depende directa o indirectamente del turismo. pic.twitter.com/nk4QHxH0WX — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) July 27, 2020

En este sentido, el líder del Ejecutivo de Sánchez ha salido en defensa de su gestión y ha querido lanzar una advertencia a las autoridades inglesas, porque su país sufre a diario peores cifras que las españolas en relación con casos de Coronavirus.

Las críticas de Porter a la gestión

Los comentarios en redes, no en vano, no han tardado en llegar y entre las muchas críticas recibidas estas esta polémica, la presentadora de 'Cuarto Milenio', Carmen Porter, ha lanzado un dardo al Gobierno de Sánchez. No es la primera vez que pone en la diana al Ejecutivo de Sánchez, ya que hace unas semanas arremetió contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en Twitter.

Pues que se lo diga a Simón que ha recomendado no venir a España!!! https://t.co/0SPmy3z4bk — Carmen Porter (@carmenporter_) July 28, 2020

La periodista en esta ocasión ha contestado a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que sí ha defendido a España como lugar turístico, al igual que lo ha hecho Sánchez frente a las palabras de Simón. La periodista en concreto ha respondido con un “pues que se lo diga a Simón que ha recomendado no venir a España!!!” a las palabras de González Laya.

La ministra, que se encontraba en Ankara cuando ha saltado la noticia, no tiene previstas reuniones bilaterales con sus homólogos en Reino Unido aunque sí han comenzado las primeras conversaciones, sin éxito.

También te puede interesar

La pregunta de Iker Jiménez y Carmen Porter que pone en jaque los datos del Gobierno

El doctor Gaona desmonta a Fernando Simón y su foto de motero: “Aguanta su miserable sillón por un sueldo”