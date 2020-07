La pregunta de Iker Jiménez y Carmen Porter que pone en jaque los datos del Gobierno

Por mucho que se insista, o se investigue por parte de instituciones privadas o de medios de comunicación, se ha convertido en misión imposible poder saber con algún tipo de fiabilidad las cifras reales que se encuentran detrás del coronavirus en concepto de contagios y de víctimas.

Ha sido uno de los temas en torno al que ha girado gran parte de la polémica de estos últimos meses. Los cambios de criterios, las subidas y bajadas inexplicables, y la falta de transparencia del Gobierno para proporcionar estos datos han provocado un gran rechazo por parte de la ciudadanía.

Con cuatro meses de opacidad de por medio, poco a poco se van desvelando nuevas informaciones sobre este tema. Eso sí, a través de filtraciones por parte de la prensa. Las autoridades políticas continúan enrocadas en desvelar realmente que ha estado pasando. "Yo no soy la persona que tiene que hacer pública en España la cifra de fallecidos en residencias", admitía Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) sobre uno de los aspectos más peliagudos.

Sobre las cifras reales de los fallecidos en residencia durante el Estado de Alarma varios medios recogían en las últimas horas que el Gobierno maneja la cifra de 27.359 personas, 9.003 murieron con confirmación de covid-19 y otros 9.830 con síntomas de estar contagiados pero sin realizarles un test que lo atestiguara. El resto fallecieron por otras causas.

A pesar de que Pedro Sánchez prometió dar los datos reales, estos informes carecen de una fiabilidad científica debido a errores de fechas, ausencias de datos, discrepancias entre datos, o falta de transparencia por parte de algunas comunidades.

Si solo en residencias hay 28.000 muertos. Cuantos hay en realidad? Lo sabremos algún día? No lo contarán? https://t.co/K7e5w8cv0X — Carmen Porter (@carmenporter_) July 7, 2020

Iker Jiménez y Carmen Porter cuestionan que se conozcan los datos reales algún día

Quienes no han podido evitar reaccionar a esta noticia ha sido el matrimonio formado por Iker Jiménez y Carmen Porter. Los conductores de 'Cuarto Milenio' se han mostrado críticos ante cualquier falta de transparencia de datos, y en contra de las medidas que no consideraban coherentes.

Además, el papel que cumplieron a la hora de adelantarse a la preocupación real que había detrás del coronavirus alertando de él, los han puesto en el foco mediático, por lo que todo lo que el matrimonio comenta en sus programas de Youtube o redes, se convierte en objeto de debate.

Así es como Carmen por su parte se hacía eco de este informe del Gobierno que maneja más de 28.000 en las residencias comentando lo siguiente: "Si solo en residencias hay 28.000 muertos. Cuantos hay en realidad? Lo sabremos algún día? No lo contarán?". Como siempre que la subdirectora de 'Cuarto Milenio' comenta algo en redes no han faltado los que han atacado a la periodista: "Espero ver tuits críticos también cuando la supuesta desinformación venga de otras fuentes que no sea el Gobierno", le espetaba un seguidor con la intención de dejar de partidista el comentario de Carmen. Esta ha respondido tajantemente: "Pues no has visto bien!!! Ya lo he hecho!!!".

Más polémica ha desatado esta vez el comentario de Iker Jiménez: "Si esto es así ¿entonces cuál es el número real de fallecidos en España? ¿alguien lo sabe?", escribía siguiendo la línea de su mujer. A los comentarios que le acusaban de ser de derechas o directamente "facha", el vasco era muy tajante: "La derecha, la izquierda. Y así seguimos. Nos importa más eso que los muertos".

Si esto es así ¿entonces cuál es el número real de fallecidos en España? ¿alguien lo sabe?https://t.co/HFjMbnCpPC vía @el_pais — Iker Jiménez (@navedelmisterio) July 7, 2020

También se ha lamentado en uno de sus tweets sobre lo que cree que pasará finalmente con los datos reales que tristemente ha dejado el COVID-19 en España: "Puede ser uno de esos secretos que no salen a la luz ni con los siglos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Carmen Porter se harta de las críticas tras defender a Vicente Vallés: "¿No entiendo por qué me seguís?"​

El doctor Gaona desmonta a Fernando Simón y su foto de motero: “Aguanta su miserable sillón por un sueldo”

Iker Jiménez habla alto y claro sobre la censura a lo políticamente incorrecto: "Idiocia"