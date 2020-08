La sorpresa de un niño en un restaurante de estrella Michelín que se ha vuelto viral

Las criticas a los restaurantes en las redes sociales suelen ser siempre fascinantes y la cuenta Comensal Enfurecido recopila algunos de estas reseñas que no dejan indiferente a nadie. Estos pequeños textos de críticas, en ocasiones feroces, y las posteriores respuestas de los dueños del establecimiento suelen dar mucho juego en redes sociales como Twitter y Facebook.

La cuenta especializada Comensal Enfurecido ha compartido en la red social del pájaro azul una critica de un cliente que fue a comer en un restaurante de Estrella Michelín y en la que subraya la respuesta que una camarera le dio a un niño de 10 años.

“A la hora de servirnos los platos, tan solo nos contaban el nombre del plato (que ponía en la carta) es algo que nos queda corto cuando vas a un sitio de estas características”, empieza contando la reseña.

La sorpresa del niño de 10 años

La queja sube de tono y entra en juego un niño de 10 años, que iba por primera vez a este tipo de restaurantes de alta cocina, y la respuesta que le dio una camarera. “Como anécdota, el niño de 10 años (visitaba por primera vez un sitio con estrella e iba muy ilusionado) cuando llevaban unos platos decían “esto es un trampantojo”, señala la reseña.

“Y nuestra sorpresa es que una de las camareras (con toda la naturalidad del mundo) le dice: ‘yo no sé qué es eso’. Sinceramente para servir platos no hace falta saberlo, pero para servir platos en una casa como la vuestra a lo mejor sí es necesario tener un plus de conocimiento por parte del servicio”, sentencia la reseña. “El niño ve MasterChef”, reza el encabezado de un tweet que ha generado mucha conversación en Twitter.

En las respuestas al tweet, algunos usuarios han aprovechado para compartir otras anécdotas del mismo estilo.

Además, muchos han coincidido en que la frase de la camarera sobre el trampantojo precisamente era para que el niño descubriese por sí mismo si es o no. Los trampantojos se han puesto de moda en programas como MasterChef y son elaboraciones en las que se busca jugar visualmente con el comensal y hacerle creer que ve una cosa cuando en realidad es otra distinta. El objetivo del chef al elaborar un trampantojo es sorprender al cliente poniendo la máxima creatividad y talento en el plato.​