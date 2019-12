10 personajes que nos dejaron en 2019: Rubalcaba, Camilo Sesto, Blanca Fernández Ochoa, Karl Lagerfeld...

2019 nos ha dejado cierta tristeza en forma de algunas muertes muy lloradas. Varios personajes célebres de la política, la música, el deporte y la ciencia, entre otros ámbitos, nos han dejado para siempre durante los últimos 12 meses. Nos quedamos con estos ejemplos significativos, con la excelencia por bandera en los campos que les llevaron al éxito.

El exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE falleció el 10 de mayo a los 67 años, a causa del ictus que sufrió, según ha comunicado Gregorio Martínez, portavoz de la familia.

Nacido en Solares, Cantabria, el 28 de julio de 1951, fue doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de Química Orgánica de esta universidad. Una lesión lo apartó de las pistas de atletismo, en las que presumía de haber bajado de los 11 segundos en los 100 metros. Ingresó en el PSOE en 1974 y tras la llegada de los socialistas al Gobierno en 1982, ocupó diferentes cargos en el ministerio de Educación, del que fue nombrado ministro en junio de 1992.

Desde este cargo promovió la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE). En las legislativas de junio de 1993, fue elegido por primera vez diputado por Toledo, y un mes después fue designado ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes, cartera de nueva creación. Tras los comicios de marzo de 1996, repitió como diputado, esta vez por Madrid.

El cantante español falleció el 8 de septiembre a los 72 años por un fallo renal. Camilo Blanes nació en la localidad alicantina de Alcoy, el 16 de septiembre en 1946. Músico y compositor, realizó estudios de bellas artes y empezó su carrera musical formando parte del grupo "Los Dayson" cuando apenas era un adolescente.

Ya con 18 años se trasladó a Madrid para probar suerte y, desde entonces, desarrolló una completa carrera musical con la venta de millones de discos en España e Iberoamérica. Su primer albúm "Algo de mí" fue grabado en 1971 y dos años después representó a España en el festival internacional de la OTI, con la canción "Algo más", tema con el que consiguió una gran éxito de ventas en toda Latinoamérica.

En 1975 cobró más popularidad al interpretar, junto a la cantante dominicana Ángela Carrasco, al protagonista en el musical Jesucristo Superstar, estrenado en Madrid.Su último trabajo, "Camilo sinfónico", fue grabado con la orquesta de Radio Televisión Española y con colaboraciones de artistas españolas como Marta Sánchez, Pastora Soler, Ruth Lorenzo o Mónica Naranjo.

El cadáver encontrado el 4 de septiembre por la Guardia Civil en la zona de La Peñota de la sierra madrileña fue el de la esquiadora. Fue hallado por un sargento de la Guardia Civil fuera de servicio y su perro en el cuarto día del dispositivo de búsqueda desplegado en la zona de Cercedilla para buscar a la ex medallista olímpica, desaparecida desde el 24 de agosto y cuyo coche fue encontrado en el aparcamiento de Las Dehesas, a dos horas del lugar del cadáver.

Fernández Ochoa se convirtió en la primera mujer medallista olímpica de la historia del deporte español, gracias a su bronce en slalom en Albertville 1992. Su hermano Paco había hecho historia 20 años antes, gracias a su oro en idéntica modalidad en Sapporo 1972.

El mundo de la moda lloró la muerte del gran diseñador, fallecido a los 85 años el 19 de febrero. Conocido por haber dirigido las creaciones de la firma francesa Chanel desde 1983, Lagerfeld comenzó en la moda en los años 50, trabajando en los talleres de Jean Patou y Chloé. En 1954, estando en Balmain, ganó el Woolmark Prize en la categoría de abrigos, compartiendo protagonismo con Yves Saint Laurent, que ganó por el diseño de sus vestidos.

Su mayor triunfo es haber mantener viva, y en primera línea, la casa Chanel. Karl Lagerfeld se convirtió en un verdadero hombre del Renacimiento: diseñador, fotógrafo e ilustrador, su faceta como artista ha sido indudable e indiscutible, pero siempre ligado a la maison francesa.

Además de Chanel, donde lo consiguió todo, El kaiser comenzó su andadura en Balmain, trabajó para Chloé y para Fendi. Se convirtió en el gran peso pesado de la industria y ha marcado las tendencias durante años. En un momento en el que los diseñadores apenas duran unos años en su cargo, Lagerfeld supo desarrollar todo su potencial y sentarse en un trono que le correspondía y al que nadie se atrevía a hacerle sombra.

Una de las principales referencias de la ciencia española durante los últimas décadas falleció el 7 de noviembre a los 80 años, a causa de una parada cardíaca. Trabajó junto al Nobel Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York, desarrolló su labor investigadora en el campo de la bioquímica y la biología molecular, y era académica de la Ciencia y de la Lengua de España.

Fue la primera mujer en recibir la Medalla Echegaray, otorgada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el año 2016. Todavía se encontraba en activo y acudía prácticamente a diario a su laboratorio en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa, centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid.

El expresidente, exprimer ministro de Francia y exalcalde de París falleció el 26 de septiembre a los 86 años. Jacques Chirac tuvo una larga carrera política de más de cuarenta años.

Chirac fue presidente de la República francesa entre 1995 y 2007, en una época en la que Francia vivió el paso del franco francés al euro, y los desafíos del nuevo orden mundial tras la caída del muro de Berlín.

Jacques Chirac comenzó su carrera política en 1962, cuando fue designado jefe de gabinete del primer ministro Georges Pompidou, que lo eligió como protegido. En 1974, Chirac se convirtió en primer ministro durante la presidencia de Giscard d'Estaing, cargo que ocupó hasta 1976. En 1977 asumió la alcaldía de París, donde se mantuvo dieciocho años, hasta que en 1995, llegó por fin al puesto más alto en la administración francesa, la presidencia de la República.

En medio, largos años de oposición al gobierno socialista de François Mitterrand, del que fue primer ministro entre 1986 y 1988. Una vez elegido presidente de la República, lideró la transición de su país al euro, y se opuso firmemente a la intervención de Francia en la Guerra de Irak.

El futbolista falleció el 1 de junio a los 35 años en un accidente de tráfico en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuando regresaba a su casa desde Almendralejo en un Mercedes de alta gama tras entrenar con el Extremadura.

El delantero utrerano fue el jugador más joven en debutar en Primera División con el Sevilla, cuando contaba con solo 16 años, de la mano de Joaquín Caparrós.

Abandonó el cuadro sevillista -en el que vivió dos etapas: 1999-2004 y 2012-2016- camino del Arsenal en 2004, y tras ello militó en el Real Madrid (2006-2007), el Atlético de Madrid (2007-2008 y 2009-2012), el Benfica (2008-2009), el Espanyol (2016-2017) y el Córdoba CF (2018).

La cantante y compositora sueca, que saltó a la fama por ser la voz de Roxette, murió el 10 de diciembre a los 61 años. Ha sido una de las cantantes más exitosas internacionales con una gran proyección desde que empezara junto al otro 50 por ciento de Roxette, Per Gessle, en 1986. El primer single de esta pareja sueca fue 'Neverending Love', que formará parte del recuerdo. Por no hablar de 'The Look'. En su haber cuentan con haber ofrecido a lo largo de su carrera casi 600 espectáculos, vendiendo más de 75 millones de discos y alcanzando cuatro números uno de la lista 'Billboard' estadounidense.

En 2002 le detectaban un tumor cerebral y a partir de ahí, siempre quiso recuperarse para poder volver a los escenarios. Fredriksson se tuvo que someter a múltiples y durísimos tratamientos de radioterapia que le dejarían muchísimas secuelas. De hecho, tuvo que volver a aprender a andar, a hablar y a leer.

El actor estadounidense, conocido por la serie "Sensación de vivir", falleció el 4 de marzo a los 52 años tras sufrir un derrame cerebral la semana pasada. Perry actualmente interpretaba hasta ahora a un personaje secundario en la serie de CW "Riverdale", aunque es más conocido por el papel de Dylan McKay en "Sensación de vivir", y apareció en la nueva película de Quentin Tarantino, "Once upon a time in Hollywood".

"Sensación de vivir" fue una de las series más populares de los años noventa y un enorme fenómeno internacional, especialmente entre el público juvenil. Contó con casi 300 episodios y se emitió desde 1990 a 2000, dio pie a varias series derivadas entre las que destacó "Melrose Place" (1992-1999).

El divulgador científico falleció el 22 de mayo a la edad de 82 años, "tras una larga enfermedad". Nacido en Barcelona en 1936, estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, cursó Ciencias Económicas en Londres y París y ejerció el periodismo económico en la BBC y en The Economist.

Punset entró en política tras la muerte de Francisco Franco y fue elegido diputado en las primeras elecciones al Parlament en 1980 por Centristes de Catalunya-UCD. Ejerció como ministro de Relaciones para las Comunidades Europeas entre 1980 y 1981 y fue eurodiputado por el CDS durante siete años.

Posteriormente alcanzó gran popularidad como divulgador científico en diversos programas de televisión, como "Redes", emitido por Televisión Española a partir de 1996.